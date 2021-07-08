В Амурской области осудили убийц тигра Павлика

Также браконьерам запрещено заниматься охотой Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Свободненский городской суд Амурской области вынес приговор по уголовному делу в отношении амурчан, убивщих тигра Павлика. Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору», ч. 3 ст. 258.1 УК РФ «Незаконная добыча особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, совершенные группой лиц по предварительному сговору».

В суде установлено, что в сентябре 2020 года злоумышленники с огнестрельным оружием на тракторе, оборудованном самодельной фарой, предназначенной для обнаружения дичи в ночное время, выехали в лесной массив для незаконной охоты на сибирскую косулю, охота на которую запрещена.

В свете фары мужчины обнаружили амурского тигра, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу. Пока один из охотников освещал фарой тигра, второй выстрелил в него. Животное получило огнестрельное ранение.

В этот день мужчины уехали домой, а на следующее утро вернулись. Увидев, животное, которое на тот момент еще подавало признаки жизни, один из них вновь выстрелил в него, тигр погиб.

Суд приговорил мужчин к 5 годам и 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима каждого. Они также лишены права заниматься деятельностью, связанной с добычей диких животных на срок 2 года и 2 месяца.

Кроме того, с осужденных в пользу государства взыскано более 2 млн рублей в счет возмещения вреда, причиненного окружающей среде.

Приговор не вступил в законную силу.