Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 июля 2021: за сутки зарегистрировано больше 100 случаев

Продолжает лечение порядка 1000 амурчан Фото: Правительство Амурской области

За минувшие сутки в Амурской области выявлено 103 новых случая COVID-2019. По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 58 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (56%), у 45 – в виде пневмонии (44%).

Темп прироста за последние сутки – 0,4 %, показатель заболеваемости составляет 3178,89 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 24 854 случаев заболевания.

Всего обследовано на COVID 1 051 930 человек, в том числе за последние сутки – 3 632.

Сайт стопкоронавирус.рф сообщает о 955 активных случаях коронавируса – столько человек продолжают болеть в Приамурье.

За весь период перебороть болезнь удалось 23 587 зараженным, из них 46 человек выписаны за последние сутки.

От коронавируса скончались еще два человека. Общее количество летальных исходов в регионе достигло 312.