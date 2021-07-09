Обязательная вакцинация от COVID-19 в вопросах и ответах

В Амурской области с 1 июля ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области с 1 июля ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий граждан. Новость об этом быстро облетела весь регион и стала предметом бурных обсуждений: кто-то возмутился подобному решению, а кто-то посчитал его закономерным и правильным. Не обошлось и без града вопросов - почему, как, кого? «Комсомолка» разобралась во всех нюансах.

Почему мы должны прививаться?

Обязательную вакцинацию против коронавируса для групп риска ввели из-за резкого скачка заболеваемости в Приамурье. Главный санитарный врач области Ольга Курганова объясняет:

- Последние четыре недели мы наблюдаем интенсивный прирост заболеваемости коронавирусом. В конце мая регистрировали 10-15 случаев ежедневно, сейчас количество заболевших ковидом значительно возросло. Прежде всего, это объясняется послаблениями в соблюдении существующих ограничений. Также сказалась активная миграция населения, которая всегда начинается в весенне-летний период.

Существуют и другие факторы, которые привели к обязательной вакцинации. Так, в Амурской области были впервые установлены факты циркуляции британского и индийского штаммов коронавируса, которые считаются более заразными. Начали чаще болеть жители региона от 20 до 40 лет. Сказался и паводок: в пунктах временного размещения риск заболеть коронавирусом выше, и поселившихся там подтопленцев трудно от вируса оградить.

Кто обязан сделать укол?

Список амурчан, которые должны пройти вакцинацию, достаточно широк, равно как и велики группы риска, подверженные опасному заболеванию.

Так, сделать прививку должны амурчане, находящиеся в пунктах временного размещения, в том числе и те, кто там не живет, а просто работает. Вакцинация в целом обязательна для сотрудников, которые по работе много контактируют с людьми: продавцов и администраторов, косметологов и фитнес-тренеров, поваров и официантов, почтальонов, водителей автобусов и кондукторов, курьеров, таксистов и т. п.

Помимо вышеперечисленных категорий, в список подлежащих вакцинации вошли:

• студенты вузов и ссузов старше 18 лет;

• лица 60 лет и старше;

• люди с хроническими заболеваниями;

• работники медицинских, образовательных организаций и организаций социального обслуживания;

• амурчане, проживающие в организациях социального обслуживания;

• вахтовики;

• волонтеры;

• государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники правоохранительных органов;

• люди, подлежащие призыву на военную службу.

Как пройдет вакцинация?

Согласно постановлению, обеспечить вакцинацию сотрудников до 1 августа должны руководители организаций и индивидуальные предприниматели.

По словам Ольги Кургановой, они на основании постановления должны издать соответствующие приказы на уровне компании, назначить ответственных лиц и подготовить списки - кто уже привился, кому нельзя по медицинским показаниям, а кто должен сделать укол в ближайшее время.

Далее руководителю следует организовать взаимодействие с медицинской организацией и пригласить прививочную бригаду, которая и проведет вакцинацию сотрудников.

Кроме того, амурчане по-прежнему могут поставить прививки в пунктах вакцинации, развернутых по всей Амурской области.

Можно ли отказаться?

Амурчане смогут избежать обязательной вакцинации, если у них имеются противопоказания. Это может быть гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжелая аллергия в анамнезе, острые заболевания, обострение хронических болезней. Также прививку нельзя делать беременным и кормящим матерям, несовершеннолетним и тем, кто перенес коронавирус менее полугода тому назад.

- Человек может обратиться к клиницистам, врачам, у которых есть история болезни - документальное подтверждение существующих противопоказаний. Именно врач решает, есть у вас противопоказание или нет, - подчеркнула главный санитарный врач Приамурья. - Все это оформляется соответствующим медицинским документом.

Предоставить справку может врач как государственной, так и частной клиники.

Накажут ли непривитых?

Отказаться от вакцинации можно, даже не имея противопоказаний, однако нужно быть готовым к последствиям. В случае отказа сотрудника прививаться работодателя ждет штраф.

- На сегодняшний день есть документ в виде постановления, которое предписывает организовать эту работу. А дальше руководитель сам решает, нужен ли ему тот человек, который не выполняет требования законодательства. Мы в данном случае говорим об ответственности работодателя за организацию процесса вакцинации, - заявила Ольга Курганова.

Она подчеркнула, что жителям Амурской области пора понять - они живут в условиях пандемии, и риски для здоровья очень высоки. И если амурчане не осознают этого, борьба против новой коронавирусной инфекции будет долгой.

КСТАТИ

Клубы и кафе попали под антиковидный контроль

Контроль за соблюдением коронавирусных мер в общепите и развлекательных заведениях Приамурья усилят - такое решение приняли на последнем заседании оперативного штаба в связи с растущей заболеваемостью.

В частности, на неделе с 28 июня по 4 июля в Амурской области коронавирусом заразились 568 человек. Большинство случаев выявили в Благовещенске - здесь прибавилось 179 пациентов. Также трудная ситуация сложилась в Тынде (69 случаев), Свободном (55 случаев), Зее (55 случаев) и Сковородинском районе (40 случаев).

Интенсивно растет заболеваемость среди подростков от 15 до 17 лет, но наибольший подъем зафиксирован среди молодежи от 18 до 29 лет и пенсионеров.

Эпидемиологическая ситуация остается напряженной в том числе и потому, что не все пациенты соблюдают правила амбулаторного лечения, а контактировавшие с больными не всегда сидят в изоляции. Фиксируются нарушения и в общепите - некоторые заведения работают после 23.00, несмотря на существующий запрет. Поэтому за кафе и ночными клубами в будущем будут следить с особым пристрастием.

РЕМОНТ

Набережную Благовещенска восстанавливают после паводка

Несколько плит провалились под воздействием стихии

В Благовещенске восстанавливают набережную, сильно пострадавшую после паводка. Во время подъема значительная ее часть ушла под воду, а когда та схлынула, обнаружилось, что на территории провалились и просели гранитные плиты.

В Благовещенске восстанавливают набережную, сильно пострадавшую после паводка Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

- Предварительная причина повреждений в районе Театральной заключается в том, что течением были подмыты грунты, соответственно произошло проседание плит и частичное обрушение, - объяснил мэр Олег Имамеев. - В настоящее время ждем снижения уровня воды, после этого приступим к ремонту. До начала работ площадка будет огорожена.

Кроме того, гранитные плиты на набережной просели в районе амфитеатра. Поиск других подобных дефектов продолжается.