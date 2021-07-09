Как изменится жизнь амурчан после вакцинации, рассказали в минздраве

Зачем вакцинируют беременных, и как переносят заразу дети? Фото: минздрав Амурской области

В министерстве образования Амурской области ответили на главные вопросы о вакцинации и о том, как она может повлиять на жизнь в дальнейшем. Встреча журналистов со специалистами прошла в пятницу, 9 июля.

Жизнь без масок – возможна?..

Главный вопрос, который волнует население: когда мы снимем маски? Может, нам разрешат это сделать, когда вакцинируется то необходимое 60% взрослого населения?

- Нет, маски мы не снимем, - заявила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. – Мы же не говорим, что мы вакцинируемся – и эта болезнь исчезнет. Нет, вирус есть, он циркулирует в нашей среде, и мы будем соблюдать все меры предосторожности до тех пор, пока мы не научимся с ним жить либо не победим этот вирус окончательно.

К слову, вакцинировать большую часть амурчан необходимо для формирования в регионе коллективного иммунитета.

- Мы с вами формируем иммунитет для того, чтобы снизить риски заражения, смертность, и для того, чтобы у нас не было случаев присоединения внебольничных пневмоний как осложнений при течении этого заболевания, - подчеркнула министр. – Вирус сейчас мутирует, заболевания протекают достаточно тяжело и сложно, и мы видим, что в третью волну число пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке, растёт.

Беременные – на прививку!

В то же время в Приамурье продолжается вакцинация беременных женщин. По словам министра здравоохранения, недавно специалисты получили информационное письмо с разъянением федерального Минздрава, где дано разрешение вакцинировать беременных – потому что это прошло клиническую апробацию. На данный момент проводятся все мероприятия в группе, которая была отобрана, подбирается вакцина и дозы, чтобы вакцинировать детей.

Вакцинация беременных уже ведется, но точное количество сделавших прививку амурчанок не назвали – такую статистику никто не ведет.

- Наблюдаются они так же, как и другие пациенты после вакцинации, - уточнила Светлана Леонтьева. - Осложнений мы у них не наблюдаем.

Напомним, решение о вакцинации беременной принимает ее врач, который учитывает все сопутствующие патологии и хронические заболевания.

Остальным пациентам, даже при наличии хронических заболеваний, дополнительное обследование не требуется.

- Не нужно ходить к терапевтам и брать справки, что у вас есть медотвод. Решение о показаниях и противопоказаниях принимает врач, который осматривает вас в прививочном кабинете. Никаких документов заранее готовить не рекомендуется. В том числе, чтобы не создавать дополнительные очереди в поликлинике, - заявила Леонтьева.

Станет легче?

Главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина рассказала о том, как амурчане болеют коронавирусом после прививки.

- Расскажу из опыта своей больницы. Мои сотрудники финансово-экономической службы привились все, кроме одного человека. Она сказала: «Я подожду, потому что у меня в прошлом онкология, у меня в прошлом масса заболеваний. И сейчас я уже по возрасту старше 60 лет»… Из 12 сотрудников трое заболели коронавирусом, в том числе и она, - привела пример Елена Саяпина, отметив, что двое пациентов (тоже возрастных) уже выписались – это те сотрудники, которые сделали прививку.

В течение недели у заболевших поднималась температура до 39 градусов, наблюдались боли в мышцах и суставах. Но вылечиться им удалось без ИВЛ.

- А тот человек, который не привился, находится в палате интенсивной терапии. Его коллеги выписались две недели тому назад, а он продолжает лечиться, - отметила Саяпина.

При этом, среди заболевших коронавирусом менее чем у 0,1% была прививка. То есть, в большинстве своем болеют люди, не прошедшие вакцинацию.

А В ЭТО ВРЕМЯ

У детей фиксируется 50% поражения легких

В третью волну коронавируса стали чаще болеть дети. К сожалению, заболевание они переносят тяжело. У ребят фиксируется большое поражение легких.

- Действительно, эта волна захватила детей. Их мы видим больше, чем во вторую волну – тогда случаи тоже были, но единичные. И мы видим утяжеление: у нас появились дети с поражением лёгких в 50% - это большой объём, - рассказала Елена Андреевна.

По данным на 9 июля в Амурской областной инфекционной больнице с коронавирусом лежат трое детей 13, 15 и 17 лет.

Врачи объясняют это тем, что в Приамурье был выявлен дельта-вирус – индийский штамм коронавируса. Ранее это уже подтвердила главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, которая также уточнила: этот штамм более заразный.

- Он протекает более серьёзно, быстро и с большим поражением лёгких, - уточнила Елена Саяпина.

Кроме того, врач отметила, что третья волна коронавируса в Амурской области отличается высокой смертностью. И добавила, что именно поэтому амурчан сейчас просят прививаться от коронавируса.

КОМПЕТЕНТНО

Советы по вакцинации для аллергиков и хронических больных от Елены Саяпиной

Что нужно делать этим пациентам перед прививкой?

- Аллергическая реакция есть двух типов: немедленная и замедленного действия. Немедленная может развиваться в течение минуты на глазах у врача. Есть реакция замедленного типа, которая развивается в течение какого-то времени. Для того, чтобы выйти из зоны риска, нужно подготовиться. Рекомендуется накануне и в течение двух-трёх дней после прививки пить жидкости не менее двух-трёх литров – чай, компот, воду, минералку.

- Нужно принять антигистаминный препарат, это может быть «Фенкарол», «Тавигил», «Супрастин» - любой из антигистаминных препаратов. Принять их нужно накануне и в день прививки. И, конечно, в прививочном кабинете вас спросят, как давно у вас были аллергические реакции и какие именно.

А вот хроническим больным готовиться к прививке не нужно, заверила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева:

- Сегодня во всех методических рекомендациях по применению вакцин чётко прописаны показания и противопоказания для введения этого препарата. Противопоказаниями для всех препаратов являются обострения хронических заболеваний и острые заболевания, перенесённые за месяц до вакцинации. При сахарном диабете, сердечно-сосудистых и иных хронических заболеваниях, особенно у лиц старшего возраста, не в период обострения не требуется никаких дополнительных обследований. Они в обязательном порядке должны быть вакцинированы, никаких противопоказаний для этого нет.