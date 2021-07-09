Прибывающие из-за рубежа вакцинированные амурчане могут не сдавать тест на коронавирус

Изменения коснутся не всех Фото: минздрав Амурской области

Теперь при прибытии из-за рубежа не обязательно сдавать тест на коронавирус. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора. Однако изменения касаются не всех.

Изменения внесены в Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19». Они вступили в силу с 7 июля. При этом прибывшие из-за границы все еще обязаны:

- до вылета в Россию, при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс на заполнить анкету для прибывающего на портале госуслуг в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию»;

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию страны сдать тест на коронавирус один раз.

До получения отрицательных результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

При этом проходить тест не обязательно, если:

- в течение последнего года вы прошли вакцинацию от коронавируса

- в течение шести месяцев вы переболели коронавирусом

Сведения о прохождении теста на коронавирус, вакцинации или перенесенной болезни необходимо добавить на портал госуслуг в раздел «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ».