В Приамурье женщина приютила 15 бездомных животных

Татьяна подыскивает дом породистому коту Фото: @lelkae

Амурские зоозащитники рассказали о женщине, которая спасла от гибели на улице 15 бездомных животных. Жительница подтопленного Игнатьево по имени Татьяна взяла в дом 12 котов и трех собак. Каждому найденышу она дарит свою любовь и заботу.

Об амурчанке с добрым сердцем зоозащитники узнали случайно. Историю обнаружения «домашнего приюта» рассказали в инстаграм-аккаунте @lelkae. Все животные, которые теперь живут в доме Татьяны, попали к ней по-разному: большинство просто подкинули, кого-то выбросили на улицу, а кто-то из домочадцев пожалел и взял на попечение.

- Ребят, хочу Вам рассказать об одной отзывчивой женщине, которая, как и мы, не может оставаться равнодушной к чужому горю, - отметила одна из зоозащитниц. - Во время «патруля» по затопленному Игнатьево мы наткнулись на один простенький домик, во дворе которого была толпа животных. Как оказалось, в этом домике проживает с семьей женщина Татьяна, которая по доброте душевной собрала в своем доме целую кучу брошенных и подкинутых животных.

Сейчас, например, ищут дом для красивого породистого котика. «Британца» с янтарными глазами женщине подкинули, как и многих других животных. Татьяна содержит всех любимцев в достойных условиях – многочисленные питомцы накормлены и ухожены. Но, как и многие волонтеры, женщина испытывает финансовые трудности.

- Важно и нужно помогать отзывчивым людям, чтобы сердце их не черствело под натиском трудностей и проблем, чтобы и дальше они могли сеять добро. Сейчас тяжелые времена для всех, особенно для жителей территории подтопления... – призывают волонтеры. - Поэтому мы хотим организовать помощь для животных на попечении Татьяны. Оказать хоть небольшую поддержку ее маленькому душевному приюту. Приглашаю Вас всех принять участие в этом маленьком, но в то же время очень большом для одного человека и 15 животных деле.

Зоозащитники пояснили, импровизированному приюту необходимы сухие и влажные корма для кошек и собак, глистогонные и противоблошинные препараты, а также финансовая помощь в стерилизации шести кошек.

Волонтерам удалось договориться на льготную стерилизацию, поэтому сумма сбора составит шесть тысяч рублей. Все реквизиты можно найти в социальных сетях под соответствующим постом.

Жители области посчитали эту историю очень трогательной и благодарили в комментариях отзывчивую и неравнодушную женщину.

- Это лучшая новость за сегодня... я думал, не осталось Людей, Человеков в Игнатьево... Ан нет! Есть еще добрые души, - отметил подписчик.

- Татьяна, спасибо вам за доброе сердце, - благодарит в комментариях женщина.