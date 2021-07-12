Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 июля 2021: дети переносят заболевание все хуже

По словам специалистов, те, кто поставил прививку, переносят болезнь легче Фото: Минздрав Амурской области

В Приамурье продолжают фиксировать больше 100 случаев заболевания в сутки. В регионе бушует третья волна коронавируса. Специалисты отмечают, что дети в этот раз переносят вирус гораздо сложнее – у них фиксируется до 50% поражения легких.

- Действительно, эта волна захватила детей. Их мы видим больше, чем во вторую волну – тогда случаи тоже были, но единичные. И мы видим утяжеление: у нас появились дети с поражением лёгких в 50% - это большой объём, - рассказала главный инфекционист Амурской области Елена Саяпина.

Врачи объясняют это тем, что в Приамурье был выявлен дельта-вирус – индийский штамм коронавируса. Ранее это уже подтвердила главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова, которая также уточнила: этот штамм более заразный.

Кроме того, врач отметила, что третья волна коронавируса в Амурской области отличается высокой смертностью. И добавила, что именно поэтому амурчан сейчас просят прививаться от коронавируса.

Хоть вакцинация и идет вовсю, но маски снимать пока рано. Даже если наберется тот самый, нужный процент, этого не произойдет.

- Нет, маски мы не снимем, - заявила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. – Мы же не говорим, что мы вакцинируемся – и эта болезнь исчезнет. Нет, вирус есть, он циркулирует в нашей среде, и мы будем соблюдать все меры предосторожности до тех пор, пока мы не научимся с ним жить либо не победим этот вирус окончательно.

Также в Приамурье продолжается вакцинация беременных. Решение о прививке принимает врач будущей мамочки.

- Наблюдаются они так же, как и другие пациенты после вакцинации, - уточнила Светлана Леонтьева. - Осложнений мы у них не наблюдаем.

Остальным пациентам, даже при наличии хронических заболеваний, дополнительное обследование не требуется.

- Не нужно ходить к терапевтам и брать справки, что у вас есть медотвод. Решение о показаниях и противопоказаниях принимает врач, который осматривает вас в прививочном кабинете. Никаких документов заранее готовить не рекомендуется. В том числе, чтобы не создавать дополнительные очереди в поликлинике, - заявила Леонтьева.

Врачи отмечают: привившиеся люди действительно переносят заболевание легче. И даже приводят примеры.

- Расскажу из опыта своей больницы. Мои сотрудники финансово-экономической службы привились все, кроме одного человека. Она сказала: «Я подожду, потому что у меня в прошлом онкология, у меня в прошлом масса заболеваний. И сейчас я уже по возрасту старше 60 лет»… Из 12 сотрудников трое заболели коронавирусом, в том числе и она, - привела пример Елена Саяпина, отметив, что двое пациентов (тоже возрастных) уже выписались – это те сотрудники, которые сделали прививку.

В течение недели у заболевших поднималась температура до 39 градусов, наблюдались боли в мышцах и суставах. Но вылечиться им удалось без ИВЛ.

- А тот человек, который не привился, находится в палате интенсивной терапии. Его коллеги выписались две недели тому назад, а он продолжает лечиться, - отметила Саяпина.

При этом, среди заболевших коронавирусом менее чем у 0,1% была прививка. То есть, в большинстве своем болеют люди, не прошедшие вакцинацию.

При этом при прибытии из-за рубежа теперь не обязательно сдавать тест на коронавирус. Изменения вступили в силу с 7 июля. Прибывшие из-за границы все еще обязаны:

- до вылета в Россию, при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс на заполнить анкету для прибывающего на портале госуслуг в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию»;

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию страны сдать тест на коронавирус один раз.

До получения отрицательных результатов необходимо соблюдать режим изоляции.

При этом проходить тест не обязательно, если:

- в течение последнего года вы прошли вакцинацию от коронавируса

- в течение шести месяцев вы переболели коронавирусом

Сведения о прохождении теста на коронавирус, вакцинации или перенесенной болезни необходимо добавить на портал госуслуг в раздел «Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию РФ».