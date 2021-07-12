Как научить ребенка плавать?

Чтобы научить ребенка плавать, необходимо обладать базовыми знаниями Фото: Михаил ФРОЛОВ

С наступлением лета многие амурчане предпочитают как можно больше времени проводить на водоемах. Конечно, редкий отдых обходится без купания. Дети больше всего любят плескаться в воде, даже если не умеют плавать. Но этот навык просто необходим. Как научить ребенка держаться на воде, не бояться и правильно дышать, узнала «Комсомольская правда».

Самое главное - это дыхание

Чтобы научить ребенка плавать, необходимо обладать базовыми знаниями. Прежде всего, родитель должен знать технику дыхания и уметь самостоятельно держаться на воде.

- Теоретически родители могут научить ребенка плавать, - говорит старший тренер-преподаватель по плаванию бассейна «Надежда» Роман Узлов. - Но родители должны иметь определенный запас знаний, чтобы на своем примере все попробовать, а затем показать и объяснить ребенку. Самое главное - это дыхание. Очень часто где-то на водоемах можно встретить родителей, которые советуют своему ребенку дышать носом, но этого ни в коем случае делать нельзя.

Дыша носом, ребенок может случайно вдохнуть воду, которая со стопроцентной гарантией попадет в дыхательные пути и малыш захлебнется. В дальнейшем это может привести к боязни воды. А перебороть этот страх без помощи специалистов практически невозможно.

- Неправильное дыхание - это самая большая ошибка со стороны взрослых. Вдох мы должны делать только ртом, а вот выдох можно делать и носом. Чтобы научить плавать кого-либо, нужно знать эти правила, уметь делать выдохи в воду, свободно держаться на воде и продвигаться в ней с помощью рук и ног, - дает совет тренер.

Бесполезные атрибуты

Многие родители при обучении своего ребенка надевают на него всевозможные плавательные атрибуты. Но круги и жилеты предназначены для спасения и никакой помощи в этом деле не принесут.

- Многие специалисты вообще отрицают всевозможные жилеты, круги и нарукавники. Но в этом плане мнения тренеров постоянно расходятся, - рассказывает Роман Александрович. - Могу сказать точно, что жилеты абсолютно не помогают. Ведь предназначение спасательного жилета - спасать. Его нужно использовать, когда вы проводите время на лодках или кораблях. Научить плавать ребенка в жилете очень тяжело, даже, можно сказать, нереально. На круге также невозможно обучить ребенка каким-то основам плавания. Эти атрибуты сковывают тело и не дают ребенку двигаться.

Другое дело нарукавники. Они, по мнению тренеров, могут помочь. Особенно это необходимо маленьким детям, которые боятся большой глубины.

- Я знаю, что многие тренеры в своей практике используют нарукавники. Например, в бассейне с большой глубиной нарукавники очень помогают малышам. Кроме того, они не мешают двигаться в воде и работать руками и ногами. То есть при обучении плаванию нарукавники использовать можно, - отмечает тренер.

Выбираем водоем

Обучиться плаванию на открытых водоемах гораздо сложнее, говорит специалист. На реках большое течение, а на озерах не всегда хорошее дно. Поэтому при выборе среды предпочтение лучше отдать бассейну.

- Для начального обучения реки однозначно не подходят, потому что это вода, которая движется, и учить на таком водоеме гораздо сложнее. Если выбирать открытый водоем, то лучше выбрать озеро с пологим дном, чтобы не было опасности уйти на глубину. Но в идеале, конечно, обучать ребенка нужно в мелком бассейне либо в бассейне с мелкой частью. Это самая удобная и безопасная среда, - поясняет Роман Узлов.

В бассейне меньше пространства, комфортная температура и огороженная территория - все это дает ребенку ощущение безопасности. Кроме того, прозрачная вода поможет ученику контролировать свои движения и наблюдать за положением ног.

Все возрасты покорны

Обучиться плаванию можно практически в любом возрасте. В настоящее время многие бассейны предлагают услугу «грудничковое плавание». Младенцы осваивают простые навыки, которые вполне успешно дают им возможность держаться на воде.

Также тренер Роман Узлов отмечает, что к нему приходили ученики и в возрасте после 70 лет. Они успешно усваивают программу и показывают хорошие результаты.

- Абсолютно в любом возрасте можно научиться плавать. С взрослыми людьми есть свои особенности. У детей более гибкий ум, но не хватает внимания, через 10-15 минут начинают отвлекаться, но у них еще нет каких-то стереотипных моментов, которые часто встречаются у взрослых: у кого-то уже был опыт утопления, кто-то захлебывался. Поэтому иногда бывает, что обучение дается сложнее. У ребенка в этом плане все проще. Но с другой стороны, взрослому проще донести информацию, легче все объяснить, а детям нужно все подкреплять действиями, создавать образ и преподносить информацию в виде игры, - говорит Роман Александрович.

Научиться держаться на воде и совершать в ней движения можно всего за 2-3 занятия. Но, если вы хотите, чтобы ваш ребенок стал мастером спорта, будьте готовы потратить на обучение 8-12 лет. Кроме того, самостоятельно добиться такого результата практически нереально. Для этого необходима помощь специалистов.

- Сейчас очень популярно грудничковое плавание. Дети и с этого возраста держатся на воде достаточно успешно. Но опять же, если брать какие-то спортивные стили, то не считаю нужным учить детей плавать ранее пяти лет. В этом возрасте ребенок уже обучаем, и шансы стать профессиональным спортсменом гораздо выше, - подытожил тренер.

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Как справиться с боязнью воды?

Чтобы справиться с боязнью воды, необходимо обратиться к специалистам. Квалифицированный тренер с помощью грамотного подхода и постановки правильного дыхания поможет избавиться от фобии всего за несколько занятий.

- Многие взрослые стесняются, сомневаются и очень долго себя настраивают на обучение, особенно если есть печальный опыт. Но если есть желание, то человек может справиться со своими страхами и научиться плаванию. На самом деле все зависит от дыхания, именно дыхательные практики помогают. Сначала мы с водой осваиваемся, делаем выдохи в воду, учимся дышать, пускать пузыри, затем учимся лежать на задержке дыхания. Бывает, что люди уже на первом занятии забывают про свои страхи и пребывают в диком восторге, потому что все оказывается легко и просто, - рассказывает специалист.

В практике Романа Александровича были случаи, когда люди боялись воды больше, чем прыжка с парашютом. Но если есть цель и большое желание, плаванию научиться можно. Поэтому, если вы или ваш ребенок страдаете от этой фобии, обращайтесь за помощью к специалистам.

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Соблюдайте правила!

Главное правило при пребывании на воде - никогда не оставлять ребенка одного. Если заходите в водоем, то только вместе. Но если вдруг вы отвлеклись и произошло что-то страшное, нужно немедленно вытащить малыша из воды, освободить дыхательные пути и оказать первую медицинскую помощь.

- Самое страшное, что может произойти, это так называемое сухое утопление, когда у ребенка происходит спазм и он даже закричать не может. Если что-то случилось, то не поддавайтесь панике. При спасении утопающего важно не допустить собственного утопления. Поэтому нужно подплыть к человеку так, чтобы он не смог уцепиться за своего спасителя и потянуть его на дно, - рекомендует тренер по плаванию Роман Узлов.