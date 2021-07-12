В Благовещенске на реке Амур утонул ребенок

На месте происшествия работают полиция, медики и спасатели Фото: администрация Благовещенска

Сегодня, 12 июля, около 14.00 часов на реке Амур в районе ОРТПЦ двое молодых людей спасли 12-летнего подростка. Второго ребенка 2008 года рождения спасти не удалось.

На месте происшествия работает оперативная группа МО МВД России «Благовещенский», ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи» г. Благовещенска, спасатели ПСО г. Благовещенска. Поиски пропавшего продолжаются. На Амуре работают водолазы.

В городском управлении по делам ГО ЧС напоминают благовещенцам об опасности отдыха у воды в период паводка.

- Купаться на Амуре и Зее в период наводнения категорически запрещено. На сегодняшний день на этих реках в районе Благовещенска нет ни одного места, организованного для купания. Сейчас реки полноводные, течение большое, вода загрязненная мусором и бревнами. Призываю родителей обратить внимание на детей, уточнять, где они проводят время, запрещать гулять у воды и, тем более, купаться. Невыполнение правил безопасности приводит к трагическим случаям, – сообщил начальник городского управления по делам ГО ЧС Игорь Темнюк.

Напомним, в Благовещенске продолжается патрулирование набережной реки Амур. Ежедневно для этого привлекаются матросы-спасатели городского управления по делам ГОЧС, сотрудники МО МВД России «Благовещенский», ПУ ФСБ России по Амурской области, а также общественники.

При возникновении нештатных ситуаций необходимо обращаться по телефонам:

101 – для набора со всех операторов мобильной связи;

01 – со стационарных телефонов;

112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб;

202-112 - старший оперативный дежурный ЕДДС управления по делам ГОЧС г. Благовещенска