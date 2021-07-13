Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 июля 2021: за неделю заболели почти 700 человек

90% заболевших – это взрослое население Фото: архив

За минувшие сутки, 12 июля, в Амурской области лабораторно подтверждено 113 новых случаев заболевания коронавирусом. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что только 1 человек переносит заболевание в бессимптомной форме. У 71 амурчанина выявлено ОРВИ, у 41 заболевшего – пневмония.

С нарастающим итогом в регионе зарегистрировано 25 302 случаев, показатель заболеваемости составляет 3236,19 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,4%.

Всего обследовано на COVID 1 062 373 человека, в том числе за последние сутки – 2 216.

За прошедшую неделю зарегистрировано 678 случаев COVID-19, показатель заболеваемости составляет 86,72 на 100 тысяч населения, что на 19,4% выше уровня заболеваемости предыдущей недели.

Большинство случаев – 196 – зафиксировано в Благовещенске. На втором месте Свободный – 87 случаев, на третьем – Тында (54 случая). В Зее заболели 50 человек, в Белогорске – 41, в Серышевском районе – 25, в Магдагачинском – 24. В Сковородинском районе зарегистрировано 23 случая, в Бурейском – 20. В Райчихинске, Благовещенском и Михайловском районах коронавирус подтвердили у 17 человек, в Мазановском районе у 16 человек. В Архаринском и Константиновском районах зафиксировано 13 случаев, в Зейском – 12, в Ивановском и Тындинском – 10, в Завитинском – 8, в Белогорском и Свободненском – по 6, в Селемджинском – 5, в Ромненском – 4, в Октябрьском – 3. В Шимановске заболел один человек.

ОРВИ подтверждено у 63,4% заболевших, пневмония – у 36%, бессимптомная форма – у 0,6%.

Ранжирование заболеваемости по возрастам:

90% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 35%

50-64 года – 21%

старше 65 лет – 21%

18-29 лет –13%

Под медицинским наблюдением находится 2 233 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1134463 исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 362,5 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 420,8.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 9 июля привито более 160 тысяч человек.