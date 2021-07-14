Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 июля 2021: в Амурской области введены новые ограничения по коронавирусу

Раньше эти ограничения действовали только в городских округах, но теперь касаются всех населённых пунктов – вплоть до самого маленького села Фото: Минздрав Амурской области

В Амурской области во вторник, 13 июля, подтвердили 121 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает амурское управление Роспотребнадзора.

- У 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 37 – в виде пневмонии (30%), у 1- в бессимптомной форме (1%), - подсчитали в ведомстве.

Всего с начала пандемии в Приамурье выявили уже 25 423 случая COVID-19. При этом в регионе провели уже более 1 миллиона обследований на коронавирус. За последние сутки обследовали 2 913 человек.

С 15 июля в Амурской области вводятся новые ограничения, связанные с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. На территории региона приостановят работу детских игровых комнат и детских развлекательных центров, танцевальных площадок и караоке.

- Кроме этого, для организаций общественного питания, ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, расположенных на территории всей Амурской области, устанавливается обязательное проведение «входного» контроля температуры тела посетителей и отказ в допуске людям с повышенной температурой и признаками инфекционного заболевания, - добавили в правительстве региона.

Раньше эти ограничения действовали только в городских округах, но теперь касаются всех населённых пунктов – вплоть до самого маленького села.

Кроме того, руководителям всех организаций необходимо предоставить отпуск или перевести на дистанционку сотрудников, которые не прошли полный курс вакцинации против COVID-19 и при этом относятся к одной из следующих категорий:

• лица старше 65 лет;

• беременные женщины;

• люди с заболеванием эндокринной системы – инсулинозависимым сахарным диабетом, с заболеваниями органов дыхания, системы кровообращения и мочеполовой системы (в частности, с хронической болезнью почек 3-5 стадий, трансплантированными органами и тканями, злокачественными образованиями любой локализации).

- Министерству социальной защиты населения необходимо организовать работу подведомственных организаций (за исключением организаций для несовершеннолетних граждан) в закрытом режиме с обеспечением смены сотрудников, которые непосредственно оказывают социальные услуги с периодичностью не чаще одного раза в две недели, - уточнили в правительстве Амурской области.

Также новые ограничения предусматривают приостановление личного приёма граждан, подать документы можно через интернет или с помощью почты.