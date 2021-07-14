Большая вода: как помогают амурским подтопленцам?

Паводок постепенно уходит из Амурской области Фото: Правительство Амурской области

Паводок постепенно уходит из Амурской области - в том же Верхнеблаговещенском и Зазейском подтопленных домов и участков уже не осталось. Спасатели продолжают просушивать жилье и оказывать другую помощь сельчанам везде, где это необходимо.

Откачивают и сушат

Работа в селах Приамурья кипит: скажем, в Благовещенске и Благовещенском районе больше недели работают четыре дизельных насосных станции. Они откачивают воду в Верхблаговещенском, во Владимировке на улице Набережной, в областной столице на водозаборе «Амурском» и продолжат работать, пока подтопленные территории не будут полностью осушены.

- Учитывая опыт ликвидации последствий наводнения 2019 года, в январе этого года правительством Амурской области было принято решение приобрести в резерв материальных ресурсов пять дизельных насосных станций. Такие мотопомпы очень эффективны при перекачке больших объемов загрязненной воды, - рассказал начальник Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности Максим Ишмухамедов.

В свою очередь, жилье амурчан сушат при помощи тепловых пушек. Их выдачу контролирует министерство жилищно-коммунального хозяйства Приамурья. По поручению министра в селах побывал начальник отдела мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах ЖКХ Дирекции развития коммунального комплекса Сергей Есипов.

- В рамках рабочей поездки проверил три села: Сергеевку, Марково и Игнатьево. Работа по выдаче тепловых пушек в муниципальных образованиях находится на контроле глав. В данных населенных пунктах выдача тепловых пушек производится согласно заявкам, полученным от жителей пострадавших домов, - поделился он подробностями.

Ответственные сотрудники МЧС распределяют тепловые пушки на местах и доставляют их по указанным адресам, а потом контролируют работу оборудования.

- В двух населенных пунктах - Марково и Игнатьево - замечаний по обеспечению тепловыми пушками не было. В селе Сергеевка выявлены нерабочие тепловые пушки. Вопрос удалось оперативно решить на месте, переговорив с главой района. Необходимое количество тепловых пушек доставлено из резерва министерства ЖКХ, - добавил Сергей Есипов.

Везут вещи и стройматериалы

Помогают пострадавшим от паводка и неравнодушные амурчане. Они приносят в пункты сбора одежду и обувь, предметы личной гигиены и постельные принадлежности, дезинфицирующие средства и бытовую технику. В прошедшую субботу груз с гуманитарной помощью прибыл в Сергеевку.

- Женсовет села оказывает большую помощь в дальнейшем распределении поступающих к нам вещей, поскольку там знают нужды каждой пострадавшей семьи. Жительницы потом развозят все необходимое по домам и отдают лично в руки, - рассказала глава Сергеевского сельсовета Инна Колостырь. - Бывает, что люди сами обращаются к нам с той или иной просьбой, мы никогда не отказываем и стараемся помочь.

Раньше помощь доставляли по воде, но автомобильный проезд уже восстановили. Благодаря этому помощь приходит практически каждый день.

Пострадавшим от паводка амурчанам в подтопленные села также начали завозить стройматериалы для восстановления печей. Как рассказал министр строительства и архитектуры области Николай Сибиряков, 151 печь требует полной замены, еще 112 необходимо ремонтировать. В понедельник, 12 июля, специалисты уже доставили кирпич и материалы для строительства десяти из них. Литье для печей доставлено в Марково, туда же и в село Игнатьево во вторник должны были завезти кирпич.

Переводят выплаты

Наконец, для подтопленцев предусмотрена финансовая помощь из федерального и регионального бюджетов. Деньги получают амурчане, потерявшие единственное жилье или жизненно необходимое имущество. Также выплата предусмотрена за подтопленное домовладение и за каждого несовершеннолетнего, который живет в подтопленном доме.

По данным правительства Амурской области, к 12 июля на счета пострадавших уже успели перевести в общей сложности 17,5 млн рублей региональных выплат. Еще 1006 комплектов документов на сумму 21,74 млн рублей проверены и находятся на стадии реализации.

Также проверены документы на федеральные выплаты для 757 амурчан на общую сумму 17,5 млн рублей - эти деньги подтопленцы получат в ближайшее время. Всего федеральные выплаты получили на данный момент 297 жителей Приамурья, им перечислили в целом 12,8 млн рублей.

Работа в этом направлении продолжается. Обращаться за выплатами амурчане могут в ближайшие управления социальной защиты населения, также заявления принимают в многофункциональных центрах.