Партию «Новые люди» пропустили в ЗакС

Фото: партия «Новые люди».

Партия «Новые люди» представила список из 26 кандидатов, готовых защищать интересы жителей в областном парламенте. Список состоит из общеобластной части и 8 региональных групп кандидатов. В него вошли представители различных профессий - от методистов и предпринимателей до журналистов и пожарных.

- Наша главная задача в Законодательном Собрании - обеспечить наполнение и распределение областного бюджета в интересах жителей, а не финансово-промышленных групп», - заявил секретарь Амурского регионального отделения партии «Новые люди» Александр Додонов.

Фото: партия «Новые люди».

Партия делает ставку на региональных активистов, неравнодушных жителей, готовых реализовывать собственные проекты по повышению качества жизни на местах. В общероссийской программе «Новых людей» один из основных пунктов - перераспределение налогов в пользу регионов и муниципалитетов.

Напомним, партия «Новые люди» зарегистрирована в марте 2020 года. За год Новые люди открыли отделения в 73 регионах. Партия успешно выступила в 2020 году на выборах в Калужской, Костромской, Рязанской и Новосибирской областях. В этих регионах списки партии набрали в среднем по 8% голосов избирателей, а на выборах в Томскую городскую думу - 15%. В этом году Новые люди будут участвовать в выборах депутатов Госдумы РФ и законодательных собраний ряда регионов страны.