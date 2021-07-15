Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 июля 2021: в Благовещенске вновь закрыли торговые центры «Три кита» и «XL»

Ранее ТЦ разрешили открыться досрочно Фото: соцсети

За сутки 14 июля в Амурской области выявили 126 случаев коронавируса. По данным амурского управления Роспотребнадзора, у 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (74%), у 33 – в виде пневмонии (26%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 25 549 случаев, показатель заболеваемости составляет 3267,78 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 068 484 человека, в том числе за последние сутки – 3 198.

В Благовещенске вновь закрывается торговый центр «XL», которому ранее разрешили открыться досрочно.

Согласно представленному заключению амурского Управления Роспотребнадзора нарушения обязательных требований санитарных правил, послужившие основанием для приостановления деятельности ТЦ «ХL», устранены в полном объеме.

Вместе с тем, в заключении Управления Роспотребнадзора нет выводов по факту устранения нарушений, выявленных в ходе проверки, а именно по факту проживания в торговом центре более 40 китайцев, 6 из которых заболели новой коронавирусной инфекцией.

Аналогичные обстоятельства были выявлены при изучении дела об административном правонарушении в отношении ТЦ «Три кита».

По результатам проверки прокуратура Благовещенска направила в Амурской областной суд протесты на постановления Благовещенского городского суда.

Решениями Амурского областного суда протесты прокурора были удовлетворены, а дела об административных правонарушениях направлены на новое рассмотрение в Благовещенский городской суд.