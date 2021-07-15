Отпразднуйте юбилей библиотеки!

У библиотеки - юбилей Фото: Амурская областная детская библиотека

Амурская областная детская библиотека отмечает 60-летний юбилей. К празднику в учреждении подготовились основательно и запланировали сразу несколько увлекательных акций для юных читателей.

Неделя сюрпризов

С 9 по 16 июля действует «Неделя влюбленных в библиотеку» (0+), во время которой Амурская областная детская библиотека принимает поздравления от ребят и дарит им подарки.

В частности, в рамках акции «Комплимент библиотеке» (6+) читатели смогут поздравить библиотекарей в любом, даже самом неординарном формате. Ребята могут нарисовать рисунок или целую открытку, сочинить стихотворение или снять видео, а может быть - смастерить поделку. Все подарки и пожелания принимаются как в самой библиотеке на улице Б. Хмельницкого, 1, так и по электронной почте info.aodb-blag@yandex.ru.

- В ответ на это готовы простить своим забывчивым читателям нарушенные сроки сдачи книг и даже побаловать их вкусными лакомствами, - обещают в детской библиотеке.

Поощрять будут и должников, наконец-то решившихся вернуть книжку. В течение «Недели влюбленных в библиотеку» на них не будут ругаться из-за задолженности и даже наоборот - за возврат подарят конфету.

А еще, придя в библиотеку до 16 июля, можно попытать счастья и получить приз. Для начала посетителей будет ждать «Юбилейный сундук». Любой желающий может попытаться открыть его с 12.00 до 13.00. Для этого нужно открыть хитрый кодовый замок не больше чем за три попытки. Тот, кто сможет это проделать, заберет содержимое сундука с собой.

Кроме того, проверить свою удачливость можно, приняв участие в лотерее. Любой читатель, заглянувший на «Неделю влюбленных в библиотеку», сможет заполнить купон и бросить его в барабан. Вытягивать счастливые билетики будут каждый день в прямом эфире в инстаграм-аккаунте @amurdetbibl. Призы же вручат на празднике 16 июля - присутствие обязательно!

Финальный аккорд

Завершится неделя большим праздником (0+), который состоится 16 июля. Отмечать 60-летие будут с 11 часов утра и до самого вечера!

В 11.00 на познавательном часе «Вы такого не видали ни-ког-да!» ребята познакомятся с историей библиотеки и узнают, как она создавалась. В это же время можно будет посмотреть на библиотечные раритеты - перьевую ручку, счеты, фильмоскоп, проигрыватель и многое другое.

В 13.00 состоится увлекательный библиографический квест «Тайны библиотеки». Его участники узнают, как выглядят каталоги и картотеки, и более того - сами научатся оформлять на книги каталожные карточки. Но самое интересное ждет их в книгохранилище, куда обычным читателям путь строго-настрого закрыт.

В 16.00 участники квеста «В поисках клада Монтесумы» отправятся на поиски сокровищ индейского вождя, первого, кто испробовал на земле «пищу богов» - «чоколатль». Изыскателям предстоит не только найти шоколадные слитки, но и сделать ряд очень неожиданных открытий.

А с 17.00 до 20.00 пройдет акция «Библиотека в шоколаде» (6+) на площадках летнего читального зала под открытым небом. Ребят ждут сладкая викторина «Шоколадные истории», «библиопицца», площадка для лепки из пластилина «Битва шок-специалистов», конкурс шоколадных болтунов… - да всего и не перечислишь! Будут работать даже фотозона и батут.

- Подарки для «именинницы» приветствуются. А лучший подарок - это книга! - говорят в Амурской областной детской библиотеке. - Вы можете подарить вторую жизнь детским книгам, которые стали не нужны в домашней библиотеке, но прекрасно сохранились.

Вход на мероприятия 16 июля свободный, однако количество мест ограничено. Чтобы попасть на познавательный час и квесты, необходимо записаться по телефону 8-914-614-34-77

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Атмосфера Индии в центре Благовещенска

С 14 июля в Амурском областном музее начала работу выставка «Индия» (6+). На ней представлены работы участников международной пленэр-экспедиции Art-Eco 2019-2021, а именно - заслуженного художника Хабаровского края Алексея Авдеева и почетного члена Российской Академии художеств Владимира Листрового.

- За время своего пребывания в Индии художникам удалось посетить священные индуистские храмы, познакомиться с людьми из разных каст, побывать на традиционной индийской свадьбе, а также поделиться своими навыками на мастер-классах со студентами художественного института города Вододара, - рассказали организаторы выставки.

На поиск новых творческих решений художников вдохновил и Индийский океан. Так, Алексей Авдеев, ранее создававший свои работы в духе реализма, в Индии впервые стал писать импрессионистические картины. Кроме того, во время экспедиции художники впервые попробовали себя в написании ночных пейзажей, отметив в них красоту индийских ночей.

- Мы побывали в городе Мумбаи, штатах Махараштра и Гуджарат. Нашей целью было показать, что эта страна уникальна, неповторимы ее культура и природа... Индия научила нас ценить то, что есть рядом, - рассказал художник Владимир Листровой.

На поиск новых творческих решений художников вдохновил и Индийский океан Фото: Владимир Листровой

В экспозиции будет представлено более 60 работ, привезенных художниками из экспедиции. Посетители музея смогут ознакомиться с пейзажами, наполненными неповторимым восточным колоритом: «Ночь в Уттараяне», «В устье реки. Дахану», «Коровы Индии». На картинах запечатлены и залитые солнечным светом индийские улицы, и фантастические яркие растения, и самобытная архитектура восточных городов. Это поистине уникальная возможность проникнуться духом Индии, не пересекая никаких границ.

Выставка будет работать до 8 августа в 20-м зале Амурского областного краеведческого музея по адресу: ул. Ленина, 165.

Куда еще сходить в Благовещенске?

«Летняя пора»

Музыкально-поэтический вечер (12+)

16 июля, 17.30

Выставочный зал Благовещенска

ул. 50 лет Октября, 2/2, тел. 51-00-05

«По историческим и памятным местам»

Автобусная экскурсия (6+)

16 июля, 18.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165, тел.: 77-34-14, 77-53-83

«Тайна купеческого сундука»

Интерактивное мероприятие (6+)

17 июля, 12.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел.: 49-44-10, 77-34-14

«Веселые посиделки»

Театрализованное мероприятие (6+)

17 июля, 12.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

«Отчего? Оттого!»

Интерактивное мероприятие (6+)

18 июля, 12.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел.: 49-44-10, 77-34-14

«Ход конем»

Интерактивное мероприятие ко Дню шахмат (6+)

18 июля, 12.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

«Поиграй-ка»

Игры и забавы в дворовой части музея (6+)

18 июля, 13.30

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел.: 52-43-48

«Изящная малость»

Мастер-класс по верховой набойке на ткани (6+)

18 июля, 16.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел.: 49-44-10, 77-34-14