Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 июля 2021: в столице Приамурья закончилась вакцина

Поставить препарат обещают в ближайшее время Фото: минздрав Амурской области

За сутки 15 июля в Амурской области зарегистрировали 119 новых случаев коронавирусной инфекции. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что у 83 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 36 – в виде пневмонии (30%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 25 668 случаев, показатель заболеваемости составляет 3283,00 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 071 547 человека, в том числе за последние сутки – 3 063.

Вылечились от коронавируса за последние сутки 53 человека. За весь период количество выздоровевших достигло 23 918 амурчан.

За время пандемии от инфекции скончались 319 человек. Новых летальных исходов не зафиксировано.

Мобильный пункт вакцинации против коронавирусной инфекции на набережной Благовещенска в районе ротонды временно прекратил работу. Это связано с отсутствием вакцины из-за большого спроса, сообщают в отделе опеки и охраны здоровья администрации города. Там просят горожан отнестись к ситуации с пониманием.

В пресс-службе администрации Благовещенска отметили, что поступление препарата ожидается к концу текущей недели. В какие числа снова заработает мобильный пункт, будет сообщено дополнительно.