Так ли страшна прививка против COVID-19?

В Амурской области прививка от коронавируса для некоторых категорий - обязательна Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Амурской области ввели обязательную вакцинацию против COVID-19 для отдельных категорий граждан. Многие амурчане отнеслись к этому крайне негативно. Одна из причин кроется в том, что вокруг вакцинации много мифов, в том числе касательно последствий прививки. Мы решили поговорить с амурчанами, которые уже вакцинировались «Спутником V». Наши герои поделились своими историями о том, как на них отразились этапы вакцинирования и почему они сделали прививку от коронавируса.

Невозможно было работать

Одна из наших героинь, Елена, решила поставить прививку от коронавируса, потому что уже столкнулась с этим вирусом - но спустя несколько месяцев после болезни антител в ее организме не осталось.

- Я переболела коронавирусом в октябре 2020 года. В феврале я сдала тест на антитела, а их уже не было. Так как я планировала ехать за границу, было принято решение сделать прививку, - рассказала женщина.

Елене 43 года, после прививки она столкнулась с сильным ознобом, слабостью и головной болью. Выйти на работу на следующий день после вакцинации было невозможно.

- У меня были побочные эффекты. Я сделала прививку в обед, и весь день все было хорошо. А где-то в четыре утра у меня начался сильный озноб, тело было обмякшее. Работать было невозможно. Это был первый день после прививки. На второй день, на удивление, уже все стабилизировалось. Со вторым компонентом было почти то же самое, но в целом получше. Из основных симптомов - побаливала голова, - поделилась Елена.

Даже не заметил

А вот у нашего следующего героя побочных эффектов после прививки не было. Сергею 63 года, и для него вакцинация прошла незаметно.

- Я считаю свое решение привиться правильным, - рассказал мужчина. - Мне повезло, никаких побочных эффектов я не ощутил. Немного рука поболела в первый день и все. На второй день я уже забыл о прививке. Со вторым компонентом было то же самое, даже рука уже не болела. И сейчас у меня все хорошо. Хотя сначала несколько знакомых меня немного «пугали», мол, в моем возрасте будет много «побочек» и я не смогу даже встать на следующий день после прививки.

Сергей считает, что каждый человек в любом случае должен сам сделать свой выбор касательно вакцинации, но и преувеличивать побочные эффекты не стоит.

Жар есть, температуры нет

У амурчанки Ольги после первой прививки не было температуры, но при этом женщине было очень жарко.

- Мне 44 года, я не хотела прививаться, но когда смотришь вокруг и видишь, что люди действительно умирают - мнение меняется. Вот я и решила сделать прививку, - объяснила она причины, по которым решилась на вакцинацию. - После того как мне ввели первый компонент вакцины, у меня болела голова, и не переставала болеть, пока я не выпила таблетку. Температуры не было, но мне было очень жарко, горели щеки.

А вот второй укол, по ее словам, прошел без осложнений:

- Из моего окружения немногие вакцинировались. Большинство считает, что прививку не надо делать. И вообще, это должно быть личным делом каждого, - поделилась Ольга.

Немного «поломало»

Нашей следующей героине 56 лет. У Татьяны из побочных эффектов был озноб, но, как и у Елены, этот симптом проявился не сразу.

- Сначала все было нормально. Я после того, как мне поставили первый компонент, сразу пошла на работу. Отработала весь оставшийся день. А вот когда пришла вечером домой, меня начало морозить. Утром еще немного «поломало», и потом уже все пришло в норму. Списываю это на возраст, потому что уже за 50. После второй прививки было то же самое, как и в первый раз. Ночь я поболела, а потом уже и забыла об этом, - вспомнила женщина.

Татьяна решила привиться из-за различных ограничений, которые начинают действовать для непривитых.

- Из моих знакомых почти все поставили, я всем говорю: «Прививайся скорее, пока нет никаких серьезных проблем. Все равно все привьются, - подытожила амурчанка.

Только плечо поболело

Амурчанка Лариса работает в детском лагере, поэтому делать прививку было необходимо - иначе не допустили бы к работе. Женщине повезло: никаких побочных эффектов не было, разве что немного поболело место укола.

- Мне 46 лет. Прививку поставила, так как это одно из требований в моей профессиональной деятельности, я работаю с детьми. Я с побочными эффектами не столкнулась. Самочувствие было отличным, единственное - болело плечо от укола. После второго компонента самочувствие тоже было прекрасным. И сейчас, спустя четыре месяца после вакцинации, никаких осложнений не наблюдаю, - поделилась Лариса.

Она добавила, что прививку сделали все ее сотрудники, хотя большинство из них относилось к вакцинации отрицательно. Однако не соблюсти требования на работе они не смогли.

К руке ничего не липнет

Интересно, а как вакцинацию перенесла молодежь? 23-летняя Мелания, по ее собственным словам, сильных побочных эффектов не заметила.

- Я сделала прививку, потому что этого требовала моя должность и место работы. Это во-первых. А во вторых, я сама переболела коронавирусом, и заболеть снова очень не хочется. Болеть было ужасно, я тяжело переносила вирус. Могу сказать, что после вакцинации у меня не было сильных «побочек». Разве что после первого компонента болела немного рука, а после второго поднялась температура до 37.2. К руке ничего не липнет, магниты я не стала притягивать, - рассказала девушка, припомнив под конец популярный в интернете миф.

Девушка отметила, что очень много ее знакомых уже привились. Некоторые сделали это по требованию работодателя.

Делать прививку – нормально

Нашей последней героине тоже 23 года. Анна очень ответственно подошла к вакцинации, изучила рекомендации к вакцине и комментарии экспертов.

- Я решила привиться, потому что не вижу в вакцинах ничего плохого, это способ обезопасить себя на время пандемии. Я изучила документы к вакцине, прочитала рецензии на нее, просмотрела состав и отзывы врачей, поняла, что никаких противопоказаний у меня нет, - поэтому и поставила. Я не понимаю людей, которые говорят, что ты можешь быть «чипирован», это странно, - рассказала Анна.

После первого компонента у девушки была только сонливость.

- У меня не было стандартных побочных эффектов после вакцины. Я не чувствовала себя заболевшей, и у меня не было температуры. Единственное, что я ощутила - сонливость. Мне пришлось проспать весь следующий день. Была легкая боль в месте укола, но она прошла в тот же день. В моей семье привились бабушка, дедушка и родители. А вот из моих знакомых вакцинировалось мало. Я, в принципе, нахожусь в среде, где ставить прививку - это нормально, - дополнила она.

Анна поставила пока только первый компонент вакцины «Спутник V», но в конце июля планирует поставить и второй.

СПРАВКА «КП»

По информации Роспотребнадзора, все вакцины, зарегистрированные в России, эффективны и безопасны. Специалисты рекомендуют привиться тем препаратом, который доступен в вашем регионе. Консультация с врачом необходима, если у вас есть хронические заболевания или какие-либо другие особенности здоровья. В таком случае вам дадут рекомендацию, какую именно вакцину следует вводить.

Процесс вакцинирования «Спутником V» не особо отличается от других. Раствор вводят в мышцу. В месте укола возникает небольшое воспаление. Именно так организм распознает чужеродные вещества и отправляет туда лимфоциты.

Следует отметить, что повышение температуры или головные боли - нормальны. Врачи отмечают, что в подобном случае разрешено принять жаропонижающее. Примечательно, что были случаи, когда человек сделал прививку, но все равно заболел - не из-за прививки, а после контакта с другим заболевшим. Если это произошло, то второй компонент вакцины не вводится.