В населенных пунктах Приамурья заканчивается вакцина

Сейчас пункты вакцинации закрыты Фото: архив

В городах Благовещенск и Белогорск Амурской области закончилась вакцина от коронавируса. Это не единственная проблема: также амурчанам не нравится ситуация на прививочных пунктах. Сначала всех призывали массово вакцинироваться, а когда народ пошел, то начались проблемы. Кто-то стоит в очереди несколько часов, а кто-то ждет своего часа несколько дней.

Куда делся препарат

- То вакцина кончилась, то специалистов не хватает! Что за абсурд: хотят привить больше людей, а до нас очередь не доходит второй день?! - возмущаются благовещенцы. - Неужели нельзя было продумать всё это?

Сейчас прививочные пункты закрыты. Привезти вакцину обещают в ближайшее время, но точную дату сообщат позже. В Белогорске народ записывается в листы ожидания.

В областном минздраве поясняют: спрос на вакцинацию в регионе вырос.

- Пополняться запас вакцины будет периодически с определенной кратностью, - ответила на возмущения глава ведомства Светлана Леонтьева. - Как только придёт очередная партия вакцины, она будет распределена между медорганизациями региона. Тем, кто сейчас не может записаться на прививку, нужно уточнять наличие вакцины в медучреждениях и на сайте госуслуг, чтобы записаться на приём удобным способом. Тем, кому ввели первый компонент вакцины, переживать не стоит - она идёт не дозами, а комплектами. Если была первая прививка, вторая будет обязательно. Вторым компонентом можно привиться от 21 дня до 90 дней после первого. Количество прививочных бригад по сравнению с тем же февралём увеличено более чем в 8 раз. Все поликлиники, помимо прочего, выходят по отдельному графику в общественные места для вакцинации.

Укол для беременных

Между тем, в Приамурье начали вакцинировать беременных - разрешение получено от Минздрава РФ. Только точное число сделавших прививку будущих мам не называют: статистика специально не ведётся. Как утверждается, осложнений у беременных нет. Решение о вакцинации беременной принимает её врач с учётом сопутствующих патологий и хронических заболеваний.

Но даже когда вакцина была, не все будущие мамы горели желанием делать прививку. То же самое можно сказать и о хронических больных. Вот как это решение объяснила благовещенка Дарья, которая находится на 20-й неделе беременности (ранее девушка переболела коронавирусом):

- Я категорически против вакцинирования беременных женщин. Считаю, это необоснованный риск для здоровья малыша и будущей мамы. Никто не знает, как организм ребёнка среагирует на эту вакцину. Никто не знает побочных эффектов, нет никаких гарантий, что не будет никаких нежелательных последствий. Поэтому я надеюсь, что обязательную вакцинацию для беременных не введут.

Благовещенка Виктория тоже ждёт малыша. Она пока не планирует вакцинироваться.

- Я не планирую вакцинироваться. Во-первых, я болела в ноябре, думаю, количество антител мне ещё позволяет это не делать. Во-вторых, врачи мне ничего про вакцинацию не говорят. Я думаю, если бы это была мера крайней необходимости, они бы посоветовали мне привиться. И в-третьих, я не думаю, что у нас вакцинировали достаточное количество беременных женщин, чтобы выяснить все риски. По моему мнению, не стоит рисковать здоровьем долгожданного малыша. При беременности организм ослаблен, это факт. И как он поведёт себя после вакцины – неизвестно. Каждый человек должен обсуждать этот вопрос со своим перинатологом и принимать взвешенное и обдуманное решение.

Виктория уверена: подобное решение будущие мамы должны принимать только после консультации со своим врачом. В минздраве Амурской области с этим согласны, хотя и подчёркивают, что ожидание малыша не является противопоказанием:

- Беременность – это не патологическое состояние, а физиологическое. Беременных мы вакцинируем, эта практика в области внедряется. И дай Бог этим мамам родить здоровых детей. Все у них протекает спокойно.

Не вакцинируются от коронавируса онкологические больные, которые находятся в периоде обострения заболевания и в периоде прохождения специализированного лечения химиотерапией, получения оперативного лечения, лучевой терапии.

- Пациенты, которые переведены в третью группу, т. е. это практически здоровые, но они перенесли онкологию, вакцинируются в обязательном порядке. Противопоказаний здесь нет, - добавили медики.

Также в минздраве отметили, что никаких противопоказаний для прививки нет и при сахарном диабете, сердечно-сосудистых и иных хронических заболеваниях, особенно у людей в возрасте.

Кроме того, сейчас в области проводятся все мероприятия в отобранной группе, подбирается вакцина и дозы для вакцинации детей. Об этом сообщила главный инфекционист Приамурья Елена Саяпина.

- К сожалению, в третью волну коронавируса стали чаще болеть дети, и более того - они переносят болезнь тяжело: в области у детей уже фиксируют 50% поражения лёгких, это очень много. То есть эти дети уже нуждаются в кислородной поддержке, чего не было ни в первую, ни во вторую волну. Кроме того, третья волна в регионе отличается высокой смертностью. Поэтому прививаться нужно прямо сейчас. При этом среди заболевших менее чем у 0,1% была прививка, - отметила специалист.

Выбора нет

Жалуются читатели «Комсомолки» и на то, что в Приамурье есть лишь «Спутник». Мол, они хотят привиться другой вакциной.

- Почему нам не дают права выбора? В России четыре официально зарегистрированных вакцины, так почему же в Амурской области всем колют только «Спутник»? – вопрошают благовещенцы.

На этот вопрос ответила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова:

- Те вакцины, которые зарегистрированы на территории РФ и находятся в обороте – это всё хорошие вакцины. Они разработаны нашими ведущими институтами с мировым именем, и говорить о предпочтениях той или иной вакцины, на мой взгляд, абсолютно необоснованно. Эти вакцины вырабатывают специфический иммунитет. В нашей области очень хорошо организовываем вакцинацию против гриппа, последние годы прямо замечательно. И мы видим ответную реакцию — многие годы держим самый низкий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом по ДФО. Но мы же не спрашиваем: «дайте мне такую вакцину». Ну, поступила за счет федеральных средств вакцина, и мы прививаемся. Я бы развеяла, на мой взгляд, надуманное мнение «дайте мне эту вакцину». Они все хорошие, — ответила Ольга Курганова.

Когда в Амурскую область поступят иные вакцины, помимо «Спутника – V», не уточняется.

Вопросы от аллергиков

Привиться можно и при наличии аллергии – конечно, только если аллергия эта не на компоненты вакцины. Однако, несмотря на то, у амурчан возникли некоторые трудности.

- Я хотела сделать прививку, но в кабинете меня просто развернули, - рассказала «Комсомольской правде – Благовещенск» одна из жительниц города. – Дело в том, что у меня в анамнезе аллергия, один раз был даже отёк Квинке. И что делать в такой ситуации? У нас же сотрудники офиса привиться обязаны!

Главный инфекционист области Елена Саяпина заявила, что аллергикам прививаться можно – у врача у самой случался отёк Квинке, что не помешало ей пройти вакцинацию. О

- Аллергическая реакция есть двух типов: немедленная и замедленного действия. Немедленная может развиваться в течение минуты на глазах у врача. Есть реакция замедленного типа, которая развивается в течение какого-то времени. Для того чтобы вам выйти из зоны риска, нужно подготовиться. Мы рекомендуем накануне и в течение двух-трёх дней после прививки пить жидкости не менее двух-трёх литров – чай, компот, воду, минералку, - заявила доктор.

Также она посоветовала накануне и в день прививки принят антигистаминный препарат.

Если же врач прививочного кабинета во время осмотра усмотрел у вас противопоказания, то он и должен выдать справку о медицинском отводе. Как отметила глава регионального минздрава Светлана Леонтьева, заранее справку у терапевта брать не нужно – решение должен принимать врач непосредственно перед инъекцией. Да и, обращаясь к терапевту лишь за медотводом, люди могут создавать лишние очереди в поликлиниках, которые и без того работают с колоссальной нагрузкой.

КСТАТИ

На вопросы амурчан по поводу новой коронавирусной инфекции и вакцинации против неё готовы ответить по телефонам единой круглосуточной горячей линии. Звоните: 8-800-2000-112 или 112.