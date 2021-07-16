Среди новых пациентов с коронавирусом в Амурской области – 42% детей

В прошлые волны коронавируса дети и подростки болели в разы реже Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Амурской области 16 июля прошло заседание оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На нём руководитель Роспотребнадзора по Приамурье Ольга Курганова рассказала, что на территории сложилась крайне напряжённая ситуация.

- Суточный прирост заболевших ковидом превышает среднероссийский показатель. За последние две недели в целом по области количество заболевших увеличилось практически в два раза – зарегистрировали около 1 500 случаев коронавирусной инфекции, - объяснила Ольга Петровна.

Хуже всего дела обстоят в Благовещенске, Свободном и Белогорске – там зафиксированы максимальные темпы прироста заболевших. Что примечательно, вакцинированных среди пациентов немного:

- Если говорить о структуре заболевших, то доля лиц, которые ранее были вакцинированы, из практически 1 500 составляет 2%. В основном болеют люди невакцинированные или те, кто не прошёл полный курс вакцинации, - отметила главный санитарный врач области.

Почти 35% заболевших – люди 30-49 лет, 42% - дети от 7 до 17 лет. Согласно факторному анализу, у 62% заболевших инфицирование произошло при посещении торговых центров, 25,3% - в общественном транспорте и 12,5% - на объектах общественного питания.

При этом с 1 по 15 июля в Благовещенске увеличили число проверок по соблюдению режимов работы, масочного режима и проведения дезинфекции в общественных местах, объектах торговли и транспорте.

- В еженедельном режиме было проверено 299 предприятий потребительского рынка, 145 автобусов, - сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев.

За последние две недели был составлен 41 протокол в связи с нарушением существующих правил. И проверки будут продолжены: с 16 июля в областной столице займутся ночными клубами, детскими игровыми комнатами, развлекательными центрами.

- Обратите внимание на рынки ВДНХ и ГСТК, торговые центры, в которые съезжаются население со всей области. Проконтролируйте соблюдение всех противоэпидемических мероприятий, - обратилась к мэру руководитель Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Кроме того, оперативный штаб принял решение перевести в режим изоляции стационарные организации социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов. Изоляция затронет девять учреждений:

• Райчихинский дом-интернат

• Архаринский дом-интернат для престарелых и инвалидов

• Белогорский психоневрологический интернат

• Благовещенский дом-интернат

• Мухинский психоневрологический интернат

• Мухинский психоневрологический интернат - филиал – Центр социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий

• пансионат «Приозёрье»

• Благовещенский СДОП «Ветеран»

• Усть-Ивановский психоневрологический интернат.

Также будет приостановлена деятельность оздоровительно-профилактического отделения пансионата «Приозёрье».