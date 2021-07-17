В Амурской области при лобовом столкновении грузовых поездов погибли два человека

Тындинские следователи выясняют причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Архив "КП"

Сегодня, 17 июля в Амурской области столкнулись два грузовых поезда. В результате происшествия погибли два человека. О случившимся сообщили в пресс-службе Дальневосточного следственного управления.

Столкновение поездов произошло на 51 километре железной дороги Улак-Эльга недалеко от станции Верхний Улак. Всего сошли 96 груженых вагонов. В настоящее время проезд невозможен, требуется восстановление.

- По информации следствия, 17 июля 2021 года в Амурской области на 51 км от станции Верхний Улак участка железной дороги Улак - Эльга на путях необщего пользования произошло лобовое столкновение двух грузовых поездов. В результате два человек из числа локомотивной бригады пострадали, двое погибли, - говорится в сообщении.

На данном отрезке железной дороги сообщение пассажирских поездов не осуществляется. Задержек нет.

Тындинским следственным отделом на транспорте Дальневосточного СУ на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело по факту столкновения грузовых поездов по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ.

Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливается круг свидетелей и потерпевших, проводятся иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося.

Группа спасателей из Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности вылетела на вертолете Ми-8 Амурской авиабазы отправились на место происшествия. Профессионалы оснащены необходимым оборудованием: двумя комплектами гидравлического аварийно- спасательного инструмента, дискорезами, бензопилами и ручным инструментом.

Однако из-за сложных метеоусловий (сильная задымленность), вертолет приземлился в поселке Горном, откуда до места происшествия спасатели вместе с медиками будут добираться на автомобиле.