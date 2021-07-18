Число погибших при столкновении поездов в Приамурье выросло до трёх

Спасатели деблокировали тело третьей жертвы

Сегодня, 18 июля, стало известно, что число погибших при столкновении грузовых поездов в Амурской области увеличилось до трёх человек. Ранее сообщалось только о двух умерших.

Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, спасателям удалось деблокировать тело третьей жертвы.

Специалисты отправились на место аварии сразу после того, как стало известно о происшествии. 17 июля около 10 часов вечера из груды искорёженного металла, по очереди, они достали тела двух погибших. Для этого им пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент.

Также известно о ещё троих пострадавших. Об их состоянии рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области. Все трое получили травмы средней степени тяжести и сейчас находятся в Зейской районной больнице под наблюдением медиков.

- Состояние средней степени тяжести. Характер травм - черепно-мозговые травмы и ожоги. Лечение получают, консультируются областными специалистами, - сообщили в амурском минздраве.

Ранее была озвучена предварительная причина столкновения грузовых поездов - сердечный приступ у одного из машинистов.

Напомним, происшествие случилось вчера, 17 июля, на 51 км от станции Верхний Улак. Тындинский следственный отдел по факту случившегося возбудил уголовное дело. Следователи проводят осмотр места происшествия, устанавливается круг свидетелей и потерпевших.