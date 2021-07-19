Через четыре области на двух колесах

Вместе с мужем Анна не раз преодолевала большие расстояния Фото: Семейный архив

Анна Максименко известна амурчанам как художник, президент Ассоциации творческих работников Амурской области. Но мало кто знает, что эта женщина вместе с мужем Александром не раз преодолевала на мотоцикле большие расстояния.

Под солнцем и под дождем

Поездка по четырем областям была для семьи не путешествием, а необходимостью. В прошлом они жили в городе Тайшете Иркутской области, где работал в то время муж Анны. Родня женщины тогда обитала в Приамурье. Вот и приходилось ездить туда-сюда в отпуск: из Тайшета в Благовещенск и обратно.

- Мы только купили мотоцикл, нам привезли его из Америки, и Саша (так зовут супруга Анны Максименко. - Ред.) мне говорит: «Поехали?», - рассказывает путешественница.

Все необходимые вещи Анна везла «на своем горбу», ее муж все время был за рулем. Причем ехали супруги в любую погоду, включая дождь. Из-за осадков происходило много разных казусов: например, периодически приходилось на ходу руками вытирать шлемы - дворников-то у них нет!

- В Бурятии у мужа порвался дождевик. Сначала он перемотал его скотчем, а потом и вовсе решил выкинуть. Выбросил, едем дальше - и пошел сильный дождь. При этом муж сидел немного ниже, чем я, и сиденье у него было сухое, в отличие от моего. В результате, когда я немного привстала, вся вода из-под меня полилась к нему - нечестно же, что я вся мокрая, а он нет! Он закричал, что оказался весь в воде, а я молчала, что это из-за меня, - со смехом вспоминает художница.

Интересные знакомства…

Во время поездки семья Максименко познакомилась с интересным парнем. Он - житель Швейцарии, который на своем мотоцикле объездил весь мир. Мужчина зовет себя Гризли (настоящее имя - Урс Педрайта. - Ред.), и его знают все российские байкеры.

- Тогда мы только купили мотоцикл и не успели его зарегистрировать. Номеров у нас не было, на руках имелись только документы о том, что это наш транспорт, - рассказывает Анна Максименко. - И вот мы едем, а мимо проносится он - с развевающейся позади туалетной бумагой (видимо, во время поездки рулон размотался) и нерусскими номерами. В итоге его остановила ГАИ, а нас нет: чужие номера интересовали их больше, чем их отсутствие.

Знакомство с Гризли произошло чуть позже - Анна с Александром встретили его на заправке.

- Мы подошли к нему, и я спросила, как его зовут. Он говорит: «Гризли». Я переспрашиваю: «Крейзи?». А он в ответ: «Гризли. Это муж твой крейзи (в переводе с английского «сумасшедший». - Ред.), потому что у него нет номеров», - смеется Анна Максименко.

Благодаря Гризли пара «прославилась»: байкер сфотографировал и опубликовал снимок у себя на странице в Facebook. Многие иностранцы в комментариях шутили над амурчанами, называя их нарушителями из-за отсутствующих номеров.

- Гризли очень веселый и интересный парень, я даже хотела его нарисовать, - говорит художница. - Его всегда везде ждут, россияне готовы его встретить, приютить. Ему всегда есть где остановиться. Он несколько раз ездил во Владивосток, иногда даже зимой. В холода он надевает меховые рукава, а на мотоцикле у него лежит медвежья шкура. Сбоку на мотоцикле у него есть специальные крепления, за которые мотоцикл переправляют на самолете или теплоходе в случае, если он где-то проехать не может.

Анна Максименко и Гризли до сих пор подписаны друг на друга в социальных сетях, просматривают и «лайкают» фотографии друг друга.

...и хорошие люди

Бывало и такое, что у путешественников заканчивался бензин, когда поблизости не было заправки. В такие моменты пару выручали проезжавшие мимо люди - останавливались и заливали нужное топливо.

- Однажды случилось так, что мы встали, уже будучи в Амурской области. Вокруг - никого. И тут мимо проезжает машина. Мы им машем, а они не остановились. И тогда муж (он сам сибиряк) поворачивается ко мне и говорит: вот, мол, амурчане твои какие плохие. Я молчу. И тут машина останавливается и сдает назад. И я мужу в ответ: «Что ты там про амурчан сказал?» - припоминает Анна.

Ночевала пара в гостиницах. При этом амурчанка отмечает, что при въезде в Приамурье их становится значительно меньше: видимо, не пользуются спросом. Поэтому, попав в родной регион, семья всегда старалась как можно быстрее доехать до дома, без лишних остановок.

Ауры регионов

Свои грандиозные поездки пара всегда начинала в Иркутской области, дальше шла Читинская (сейчас переименованная в Забайкальский край. - Ред.), потом Республика Бурятия и, наконец, Приамурье. И везде разная, но по-своему красивая природа. Как отмечает Анна, везде было что-то свое, какая-то особенная аура.

- Природа все время менялась. Как только въехали в Амурскую область, заметили, что здесь много насекомых. У нас все шлемы были в пятнах от разбившихся пчел, шмелей и других крылатых. Как будто в пейнтбол играли, - смеется амурчанка, подчеркивая, что такое было только в Приамурье, и это их с мужем сильно удивило.

К тому же в Амурской области больше зелени, замечает Анна. И она гораздо ярче, чем в других местах.

Нелегко и опасно

Впрочем, поездки протекали по-разному. Не обходилось и без острых впечатлений и опасных моментов: однажды пара умудрилась упасть с мотоцикла - на колесе погнулась спица, а как-то мотоциклистам и вовсе пришлось проскакивать между фурами, как в самом крутом боевике.

- Мы ехали по трассе, обгоняли фуру. И тут видим - навстречу несется вторая. Пришлось проскочить между ними, - вспоминает Анна Максименко. - Хорошо, что мотоцикл узкий, на машине такой трюк закончился бы аварией. Потом мы очень сильно перепугались.

Мало того что мотоцикл - транспорт незащищенный, так еще и не такой удобный, как автомобиль. Анна рассказывает, что во время поездки у нее болела спина и затекали ноги. Приходилось закидывать их и сидеть, «как обезьянка», отдыхая.

- Еще меня постоянно укачивает - хоть на машине, хоть на мотоцикле. Я еду, держусь за мужа и чувствую, что хочу спать. Сцеплю руки в замок и сплю, а муж удивляется, как это мне удается засыпать. А я и сама не знаю, - говорит женщина.

Но, несмотря на все трудности, Анна отмечает: эмоции, которые получаешь во время поездки, того стоят.

- Наш мотоцикл стоил примерно столько же, сколько и машина. И многие удивлялись: почему не купили автомобиль? Но дух приключений внутри машины мы не поймем. Этот драйв, ветер, скорость - их ощутить можно только на мотоцикле. В машине едешь, как будто в домике: у тебя все закрыто, и ты не ощущаешь адреналина, - заключает Анна Максименко.

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Путешественники со всего света

Амурскую область посещали немало путешественников и тревел-блогеров. Давайте вспомним, кто гостил в регионе.

• В январе 2021-го в гости к амурчанам заглянул путешественник из Владивостока Павел Лубенец. Они с братом решили посетить самый северный город России - Певек. Свой путь туристы начали с Комсомольска-на-Амуре. А по дороге «заскочили» в несколько амурских сел.

• В феврале 2021 года до Амурской области добежал марафонец из Санкт-Петербурга. Зимой 2020 года бегун Максим Егоров стартовал в родном городе и за год успел преодолеть более 8,3 тыс. км. В нашем регионе он останавливался в Циолковском.

• Весной этого года в Приамурье побывал российский тревел-блогер Алексей Трубицин. В нашем регионе он побывал в Благовещенске, Райчихинске, Тынде, Зее, Шимановске и Свободном.

- В июне 2021 года Приамурье в автодоме, в котором они живут и передвигаются, посетили Ярослав и Дарья из Москвы. 16 июня они прибыли в Благовещенск, прогулялись по набережной, посмотрели на уличные выступления и попробовали китайскую кухню. Их внимание привлекло разнообразие подсветки на зданиях по обе стороны Амура.

• В этом же месяце остановку в Благовещенске сделал 18-летний путешественник из Британии Трэвис Лудлоу, который планирует совершить кругосветное путешествие. Его восхитила близость Китая. Трэвис знал, что напротив Благовещенска находится Хэйхэ, но не думал, что города расположены на таком маленьком расстоянии.

• В Приамурье даже живут собственные тревел-блогеры. Ирина и Алексей Ярцевы в своем блоге показывают красоты нашего региона.