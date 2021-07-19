В Приамурье родители сообщили об избиении их ребенка в детском лагере

Также сообщается, что ребенка травили другие дети Фото:

Следователи и прокуратура проверяют информацию об избиении ребенка в детском лагере «Белые горы». Информация об этом появилась в амурских СМИ.

- 18 июля 2021 года на сайте одного из информационных агентств Амурской области размещена информация о том, что из детского санаторного оздоровительного лагеря «Белые горы» вернулся домой 13-летний мальчик, который пожаловался на побои и травлю со стороны других детей во время пребывания в санатории. По фактам, изложенным в публикации, следственными органами СК РФ по Амурской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщается на сайте амурского Следственного Комитета.

В ходе проверки будет дана оценка действиям или бездействию сотрудников администрации санатория, ответственных за безопасность детей в оздоровительном учреждении. По результатам будет принято процессуальное решение.

Происшествием заинтересовалась и прокуратура Бурейского района. Она также организовала проверку по факту жалоб на побои от 13-летнего отдыхавшего. Специалисты уже выехали на место.

Было установлено, что подросток находился в лагере в социальную смену с 2 по 22 июня. Прокурор Бурейского района осмотрел условия проживания детей, опросил администрацию учреждения, вожатых и других свидетелей.

- В ходе проверки прокуратура района даст оценку соблюдению в организации законодательства о несовершеннолетних, обеспечению безопасности детей во время пребывания в оздоровительном учреждении, проверит работу органов системы профилактики. Кроме того, прокуратура района взяла на контроль результаты доследственной проверки, организованной по данному факту СУ СК России по Амурской области, – сообщили в пресс-службе ведомства.