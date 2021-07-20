Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 июля 2021: больше 800 человек заболели за неделю

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19 Фото: минздрав Амурской области

За прошедшую неделю коронавирсуом в Амурской области заболели 814 человек. Показатель заболеваемости составляет 104,11 на 100 тысяч населения, что на 20,1% выше уровня заболеваемости прошлой недели.

Большинство заболевших (340 человек) – в Благовещенске. На втором месте Свободный – здесь заразились 108 жителей. В Зее зарегистрировано 60 случаев, в Сковородинском районе – 52, в Белогорске – 33, в Тынде – 31. В Серышевском районе заболели 25 человек, в Зейском – 24, в Ивановском – 18, в Бурейском и Константиновском – по 17. В Благовещенском и Магдагачинском районах выявлено по 13 заболевших, в Мазановском и Архаринском – по 8, в Октябрьском – 7, в Райчихинске, Белогорскком и Тындинском районах – по 6. Пять заболевших из Селемджинского района, четыре – из Михайловского, по три – из Шимановска, Свободненского и Тамбовского районов, по два – из Завитинского и Ромненского районов.

Большинство заболевших (60%) переносит вирус в форме ОРВИ, 33 % - в виде пневмонии. У 1% зараженных нет симптомов.

90% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 36%

50-64 года – 23%

старше 65 лет – 19%

18-29 лет –12%

Под медицинским наблюдением находится 2 067 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.

С нарастающим итогом проведено 1156030 исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 403,9 на 100 тысяч населения.

В Амурской области продолжается вакцинация против COVID-19, по состоянию на 16 июля привито более 178 тысяч человек.