В Благовещенске дважды скинули кота с седьмого этажа: случай заметила актриса Наталья Рудова

Животное найти пока не удалось Фото: @lelkae

В столице Приамурья произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными. Кота дважды выкинули с балкона седьмого этажа. Об этом рассказали зоозащитники.

Волонтеры рассказали, что это случилось в ночь с 18 на 19 июля по адресу: ул. Октябрьская, 249. По словам зоозащитников, несколько пьяных человек издевались над животным.

- Соседи, проживающие на седьмом этаже, находясь в нетрезвом состоянии, скинули с балкона рыжего кота, после чего спустились, подобрали его и унесли обратно в квартиру. Не успели очевидцы опомниться и принять меры, как кот полетел с балкона второй раз. При втором падении животное приземлилось на припаркованный возле дома автомобиль с такой силой, что отлетело боковое зеркало, – рассказали волонтеры.

Затем кота снова подобрали и занесли в квартиру. Соседи вызвали полицию и отправились на седьмой этаж, чтобы забрать животное и как-то ему помочь. Однако им грубо отказали.

- По подъезду многочисленные следы крови, которые ведут прямо к квартире нарушителей, также есть видео и фото, подтверждающие нахождение кота в данной квартире, - говорят волонтеры. - В общей суете агрессивный сосед успел выбежать на улицу с пакетом еще до приезда полиции. Куда делся кот, жив он или нет, на настоящий момент неизвестно.

В пресс-службе УМВД сообщили, что с этого адреса обратилась хозяйка пострадавшего автомобиля. Сотрудники полиции не обнаружили на месте трупа животного. Сейчас по факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к произошедшему.

Зоозащитники же после случившегося написали заявление в полицию. По словам волонтера Ольги Ефремовой, правоохранители его приняли.

История, поражающая своей жесткостью, вызвала широкий общественный резонанс. Амурчане оставляют в соцсетях множество комментариев с требованием призвать виновных к ответу.

На произошедшее обратила внимание и актриса Наталья Рудова. Она сделала репост публикации благовещенских зоозащитников, где рассказывается о случившемся.