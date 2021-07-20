Горячие линии Приамурья: реально ли дозвониться

Да, порой приходится подождать ответа – но с третьего раза дозвониться вполне реально! Фото: Татьяна РЯБОВА

Горячие линии давно стали неотъемлемой частью нашей жизни. Попался просроченный продукт, затопили соседи, не выдают лекарство, нужно устроить ребёнка в школу - операторы подскажут, что делать в той или иной ситуации. Особую актуальность такой способ связи со специалистами приобрёл во время пандемии коронавируса.

Но насколько эти линии «горячие»? «Комсомолка» проверила, как быстро отвечают на горячих линиях и отвечают ли там вообще.

Медицинские проблемы

В редакцию газеты «Комсомольская правда» Благовещенск» обратился житель областной столицы. Он заявил, что не может получить положенное ему бесплатное лекарство, но до горячей линии регионального министерства здравоохранения он так и не смог дозвониться.

- Вы сами проверьте: либо занято, либо трубки не берут, я весь день звонил! - возмущался мужчина.

И мы проверили.

На сайте амурского минздрава сказано, что на базе ведомства работает несколько горячих линий: по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, по вопросам качества и безопасности медпомощи, по вопросам качества и доступности медпомощи детям и, наконец, по вопросам доступности обезболивающей терапии.

Также с 18 марта 2020 года действует горячая линия по вопросам профилактики, лечения, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Мы позвонили на все телефоны горячих линий, даже на те, что функционируют в нерабочее время с автоответчиком, и были приятно удивлены. Несмотря на жалобы, нам удалось дозвониться по всем представленным телефонам с первого-второго раза.

Социальный телефон

На министерстве здравоохранения мы решили не останавливаться и проверить, а заодно собрать телефоны горячих линий самых востребованных ведомств.

К примеру, в министерстве социальной защиты населения Амурской области работает информационная служба «Единый социальный телефон». Обратиться туда можно в рабочие часы самого министерства. Работу с обращениями ведут специалисты ведомства.

Как сообщили в минсоцзащиты, за 2020 год поступило 122 234 звонка. Сейчас в среднем по области на «Единый социальный телефон» поступает около 13 000 обращений в месяц, 3000 - в неделю. Чаще всего люди задают вопросы информационной службе по поводу ежемесячной денежной выплаты на ребенка, получения пособий, мер соцподдержки и субсидий. Спрашивают также о компенсации расходов на оплату жилья и о льготах ветеранам.

На номер соцзащиты тоже часто поступают жалобы, и, видимо, неспроста. Дозвониться до специалиста получилось не с первого раза. Как правило, телефон занят. Конечно, ситуацию можно объяснить большим потоком звонков, но, с другой стороны, это объяснение не облегчает жизнь амурчанам. А вот что облегчает, так это возможность обратиться в своё, местное управление социальной защиты - именно так рекомендуют поступать в министерстве.

Права работников

Не менее востребована у амурчан государственная инспекция труда и занятости.

В инспекции организовано два телефона горячей линии: по вопросам, связанным с применением трудового законодательства, и по вопросам соблюдения трудовых прав людей предпенсионного возраста. На каждом из телефонов задействовано по одному специалисту.

В среднем в день на телефон горячей линии поступает более 20 звонков. Чаще всего работники сообщают о нарушении их трудовых прав, особенно по части зарплаты и оформлении трудовых отношений.

Работодатели обращаются за получением консультации по вопросам увольнения работников, в том числе в связи с сокращением штата и ликвидацией организации, а также по правильности начисления и выплаты заработной платы.

На звонок корреспондента в инспекции ответили сразу.

Всё больше звонков

С каждым годом увеличивается количество звонков на горячую линию Государственной жилищной инспекции Амурской области. Как сообщают в самой структуре, в 2020 году успешно обработано 1374 обращения, в 2019 году - 586, а в 2018 году - 342.

На горячей линии инспекции задействовано по одному сотруднику из числа штатных государственных служащих, они сменяют друг друга по утверждаемому на каждый месяц графику. В планах, при условии увеличения штата, определить одного конкретного специалиста для работы на горячей линии.

Количество звонков изо дня в день варьируется и зависит от проблем в жилом секторе - летне-осенний период дождей, отопительный период и т. п. В «горячие» периоды диапазон количества звонков колеблется от 7 до 12 в день, от 140 до 200 в месяц. В другие периоды их меньше - 5-8 в сутки. Однако четкой зависимости нет, и могут быть и отступления от сезонной закономерности

Самые частые вопросы - это ненадлежащее содержание и ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, а также некачественное оказание услуг ЖКХ и их оплата.

К слову, наш корреспондент смог без особого труда дозвониться до инспекции всего со второго раза, во время первого звонка линия была занята.

Жалобы потребителей

Управление Роспотребнадзора - одно из самых востребованных мест для жалоб недовольных потребителей, очень уж много вопросов можно задать надзорному органу. Информационно-справочная линия в управлении исправно работает.

Функционирование телефона обеспечивает оператор, который, уточнив вопрос у звонящего, переводит на соответствующее подразделение и специалиста.

Для звонка в амурское управление Роспотребнадзора как раз нашёлся повод - покупка некачественного продукта. До надзорного органа дозвонились достаточно быстро и получили консультацию для дальнейших действий.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Все проверочные звонки дали понять, что дозвониться до горячих линий возможно. Однако иногда можно наткнуться за короткие гудки, ждать приходится достаточно долго. Сами операторы объясняют это большим потоком звонков, а звонящих просят набраться терпения. Правда, не у всех хватит выдержки звонить в десятый раз на вечно занятую линию.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Горячие линии:

Министерство здравоохранения Амурской области:

8 (4162) 200-776 - по вопросам лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан;

8 (4162) 200-757- по вопросам качества и безопасности медицинской помощи, а также организации медицинской помощи взрослому населению;

8 (4162) 200-753 - по вопросам качества и доступности медицинской помощи детскому населению;

8 (4162) 20-07-68 (с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00), 8 (4162) 20-07-69 (автоответчик, в нерабочее время, выходные и праздники) - по вопросам доступности обезболивающей терапии.

122 (с 08.00 до 20.00 ежедневно, включая субботу и воскресенье) - по вопросам профилактики лечения, предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.

Министерство социальной защиты населения Амурской области:

8 (4162) 200-213 (в рабочие часы министерства).

Государственная инспекция труда и занятости:

8 (4162) 22-60-41(с 08.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30) - по вопросам, связанным с применением трудового законодательства;

8-924-580-25-08 (в те же часы) - консультирование лиц предпенсионного возраста по вопросам соблюдения их трудовых прав.

Государственная жилищная инспекция:

8 (4162) 77-00-44 ( ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 09.00 до 18.00 с перерывом на обед с 13.00 до 14.00).

Управление Роспотребнадзора по Амурской области:

8 (4162) 20-20-20 (понедельник - четверг: с 10-00 до 17-00, пятница: с 10.00 до 16.45, перерыв с 12-00 до 12-45) - информационно-справочная линия.

8-800-555-49-43 (круглосуточный прием звонков) - Единый консультационный центр по вопросам санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей.