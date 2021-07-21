Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 июля 2021: за сутки – стабильно больше 100 случаев

Управление Роспотребнадзора просит не забывать о мерах профилактики Фото: Минздрав Амурской области

За сутки 20 июля в Амурской области выявлено 125 новых случая COVID-2019. Амурское управление Роспотребнадзора сообщает, что у 95 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (76%), у 29 – в виде пневмонии (23%), у 1 в виде бессимптомной формы (1%).

Темп прироста за последние сутки – 0,5 %, показатель заболеваемости составляет 3362,43 на 100 тысяч населения.

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 289 случаев заражения. Всего обследовано на COVID 1 084 388 человек, в том числе за последние сутки – 2 956.

Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.

7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции.

1. Воздержитесь от посещения общественных мест;

2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор), меняя ее каждые 2-3 часа.

3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.

5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.

6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.

7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)

5 правил при подозрении на COVID-2019:

1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.

2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.

3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.

4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.

5. Обеспечьте в помещении влажную уборку с помощью дезинфицирующих средств и частое проветривание.