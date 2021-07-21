В Амурской области возобновили работу пункты вакцинации

В Благовещенске пункт будет работать до конца недели Фото: Минздрав Амурской области

В Благовещенске и Белогорске возобновляется работа прививочных пунктов. В столице Приамурья поставить прививку можно будет с 22 по 25 июля, сообщает областной минздрав. В рабочие дни вакцинация будет проводиться с 17 до 20 часов, в выходные – с 16 до 20.

В Белогорске возобновляется работа мобильных бригад по вакцинации населения от COVID-19. Как рассказала главврач Белогорской больницы Виктория Крупко, в город поступило 1,9 тысяч доз вакцины. Прививки ставятся как в больнице, так и с выездом прививочных бригад в трудовые коллективы.

График вакцинирования мобильными бригадами «Автобуса здоровья» распределен на два ближайших дня: 21 и 22 июля. Производится первая и вторая аппликация. Для того, чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинскии полис.

График работы пунктов в Белогорске:

21 июля (среда)

Центр занятости 08.00-12.00

Городской парк 16.00-19.00

Белогорская больница, взрослая поликлиника (с 8 до 14:00, 3 этаж, каб. 302)

22 июля (четверг)

Центральная площадь 13.00-16.00

Городской парк 16.00-19.00

Белогорская больница, взрослая поликлиника (с 8 до 14:00, 3 этаж, каб. 302)