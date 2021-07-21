В Амурской области возобновили работу пункты вакцинации

В Благовещенске пункт будет работать до конца недели Фото: Минздрав Амурской области
В Благовещенске и Белогорске возобновляется работа прививочных пунктов. В столице Приамурья поставить прививку можно будет с 22 по 25 июля, сообщает областной минздрав. В рабочие дни вакцинация будет проводиться с 17 до 20 часов, в выходные – с 16 до 20.
В Белогорске возобновляется работа мобильных бригад по вакцинации населения от COVID-19. Как рассказала главврач Белогорской больницы Виктория Крупко, в город поступило 1,9 тысяч доз вакцины. Прививки ставятся как в больнице, так и с выездом прививочных бригад в трудовые коллективы.
График вакцинирования мобильными бригадами «Автобуса здоровья» распределен на два ближайших дня: 21 и 22 июля. Производится первая и вторая аппликация. Для того, чтобы поставить прививку, при себе необходимо иметь паспорт, СНИЛС и медицинскии полис.
График работы пунктов в Белогорске:
21 июля (среда)
Центр занятости 08.00-12.00
Городской парк 16.00-19.00
Белогорская больница, взрослая поликлиника (с 8 до 14:00, 3 этаж, каб. 302)
22 июля (четверг)
Центральная площадь 13.00-16.00
Городской парк 16.00-19.00
Белогорская больница, взрослая поликлиника (с 8 до 14:00, 3 этаж, каб. 302)