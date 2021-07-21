Лето и осень на даче: что делать, когда овощи уже созрели

В августе созревает большая часть овощей, ягод и фруктов Фото: ЖИРНОВ Павел

Август и сентябрь - пора пожинать плоды тяжелого дачного труда и готовиться к следующему сезону. Но не стоит думать, что сбор урожая - это все заботы садовода. «Комсомолка» поговорила с начальником Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидатом сельскохозяйственных наук Павлом Жирновым и узнала, почему не стоит торопиться убирать лопаты и тяпки.

Рыхлим грядки и убираем чеснок

В августе созревает большая часть овощей, ягод и фруктов. Дачники активно собирают урожай. Но кроме приятной обязанности по вывозу домашних плодов, остается необходимость ухаживать за грядками. Лето в этом году выдалось жарким, а значит, и поливать растения нужно регулярно.

- Запасы влаги в верхнем почвенном слое уже истощены, и возникает необходимость регулярных поливов, - рассказывает Павел Жирнов. - Прежде всего, поливаем требовательные к влаге культуры - огурцы, капусту, салат, редис. Затем, если еще есть вода для поливки и силы в мышцах, даем живительную влагу корнеплодам, картофелю, томатам, перцам и баклажанам. Норма полива - не менее 10 литров воды на 1 квадратный метр, иначе эта операция бессмысленна, так как влага не достигнет корней.

После полива и высыхания верхних слоев почву желательно прорыхлить - это облегчит доступ кислорода к корням и сократит потерю влаги. Особое внимание стоит обратить на томаты: нужно удалять их пасынки, а также подвязывать вытянувшиеся растения к опорам. Примерно 10 августа можно обрывать верхушки побегов, так как новые образующиеся плоды уже не успеют вызреть до первых осенних заморозков - тут вам не Таиланд, напоминает Павел Александрович.

На освободившиеся от лука, ранней капусты и зеленных культур грядки в начале августа можно повторно посадить укроп, редис и салат. А вот чеснок лучше собрать до 20 августа.

- Затягивать с уборкой чеснока категорически нельзя, дальше он уже не растет, как кажется. Просто сгниют покрывающие луковицы чешуйки, могут прорасти зубки, - объясняет Павел Жирнов. - Такой чеснок-переросток долго зимой не хранится.

Также внимания к себе требуют плодовые деревья. Ветви ранета, груш, слив, облепихи уже начинают склоняться под тяжестью плодов, - напоминает эксперт.

- Чтобы предотвратить отлом ветвей, под них нужно подставить опоры либо привязать ветви к основному стволу дерева веревками, - советует Павел Александрович. - Если дерево невысокое, лучше в полуметре от него вбить в землю старую водопроводную трубу и нагруженные ветви привязывать к ней. Такая опора прослужит много лет.

Готовим огород к зимовке

Сентябрь - повод поторопиться. Для амурчан это месяц уборки огородов: нужно успеть собрать всё, что осталось в земле, до начала первых заморозков.

- Примерно до 20 сентября нужно выкопать морковь и свеклу. Нельзя допустить, чтобы они попали под заморозки, иначе будут плохо храниться, - замечает Павел Жирнов. - Перед засыпкой на хранение срезаем ботву и подсушиваем несколько часов на солнышке.

Так как в подвале или подполе еще тепло, временным хранилищем может стать яма, которую проще всего выкопать прямо на участке. Важно, чтобы место было высоким и незатопляемым дождевой водой.

Также в сентябре приходит пора выкапывать картофель. Делать это лучше, когда ботва уже повянет. Если погода сырая, картошку нужно просушить. Когда идут дожди и естественная сушка невозможна, можно оставить клубни в гараже или подвале с активным проветриванием при помощи вентилятора. А вот капусту на засолку лучше не трогать до 10-15 октября, она еще накапливает сахар.

В сентябре также пора готовить к зимовке плодово-ягодные насаждения.

- В первой половине сентября нужно вырезать все старые отплодоносившие побеги и лишние молодые у малины, - рекомендует Павел Александрович. - Если кусты рядами, то лучше оставлять не более 10 стеблей на погонный метр. Не позднее 20 сентября стебли, пока они гибкие и эластичные, нужно пригнуть к земле. После 20 октября, когда почва по утрам уже сильно подмерзает, пригнутую малину можно будет укрыть землей.

Не мусор, а удобрение

В сентябре необходимо убрать с участка ботву и прочий природный мусор, так как они могут стать рассадником болезней и вредителей. Но не стоит торопиться и все сжигать! Солому, сорняки и ботву лучше сложить в компостную кучу на один-два года - получится ценное органическое и притом бесплатное удобрение, - делится Павел Александрович. - Такой добавкой можно удобрять и мульчировать грядки от пересыхания.

Очень важно подготовить к будущему сезону саму почву.

- У нас в Амурской области рекомендуется зяблевая вспашка, то есть вспашка с осени. При ней уничтожаются зазимовавшие вредители, в почве сохраняется запас влаги - весной вспашете, половину влаги потеряете, - наставляет эксперт. - Весна у нас обычно засушливая, а если дача в сопках и у садовода нет возможности полива, то это вообще катастрофа. Если же весна сырая, то на невспаханный огород иногда и до середины мая не попадешь, а процентов на 70 все уже должно быть высажено.

Провести осеннюю вспашку рекомендуется как можно позже, перед самыми заморозками - 10-20 октября, чтобы почва не успела осесть до весны. Но в крайнем случае можно сделать это в конце сентября.

Охота на насекомых и сорняки

В начале осени можно открывать охоту на вредителей: насекомых, грызунов и сорняки. Это поможет уменьшить проблемы в следующем дачном сезоне.

- Для борьбы с медведкой по участку выкапываем ямы сантиметров 40 глубиной, размером 40 на 40, - объясняет Павел Жирнов. - Туда закладываем свежий конский навоз - он для медведки что валерьянка для кошки. Вредитель залезет в ловушки, пытаясь устроиться с комфортом на зимовку. Вы же перед осенней вспашкой содержимое этих ям выбросите, уничтожив при этом пристроившихся там медведок. Учтите, что вносить перед вспашкой конский навоз нужно перепревший, иначе медведка со всей округи соберется на вашем участке.

Войну нужно объявить и сорнякам.

- Не щадите даже самые маленькие сорняки - они опасны, - предупреждает Павел Александрович. - Короткий световой день дает команду растениям ускорять все жизненные процессы, и иногда даже на самом крошечном сорняке в сентябре можно наблюдать вызревшие семена.

К слову, охотиться на всех вредителей осенью можно только механически, вручную, химию применять категорически нельзя.

- Идет сбор урожая, а срок ожидания между последней химобработкой растений и употреблением в пищу - не меньше 30 дней. Осенью этот срок еще больше, так как при низких температурах замедляется распад препаратов, можно потравить не только вредителей, но и себя, и дорогих сердцу родственников, - заключает Павел Жирнов.

КСТАТИ

Падающие плоды нельзя оставлять на земле, предупреждает Павел Жирнов. Они становятся пищей для различного рода вредных для растений насекомых и рассадником возбудителей болезней. Все упавшие плоды необходимо подобрать и закопать в землю на глубину не меньше 20 см.

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Как сделать яму для хранения корнеплодов?

Выкапываем яму на высоком незатопляемом месте, на почву во временном жилище корнеплодов кладем брезент или полиэтиленовую пленку, засыпаем морковку и свеклу, кладем сверху жерди, на них любой дышащий материал - старый ковер, тряпки и прочее - и присыпаем землей слоем 10-15 сантиметров. Чтобы на приют корнеплодов не покусились воры, место маскируем ботвой. В таком «холодильнике» корнеплоды спокойно пролежат до наступления сильных заморозков. В 20-х числах октября отправляем корнеплоды из ямы уже в подвал. Свеклу и морковь, чтобы не высыхали, пересыпаем песком. Морковь можно также окунуть в болтушку (раствор глины с водой) - образовавшаяся корочка также сохранит от высыхания.

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Прикормите котиков

В сентябре на огородах часто свирепствуют мыши. Они начинают портить корнеплоды, они хуже хранятся. Если рядом обитают коты, прикормите их к своему участку, чтобы те постоянно крутились у вас, тогда попутно они избавят территорию от мышей.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Помогаем земле после паводка

Начальник Благовещенского районного отдела Амурского филиала ФГБУ «Россельхозцентр», кандидат сельскохозяйственных наук Павел Жирнов:

- В первую очередь нужно убрать весь погибший урожай из земли и заложить овощи в компостную кучу, чтобы они перегнивали и становились удобрением на будущее.

Если есть возможность, когда вода ушла, стоит сделать повторные посевы укропа и салата. В начале августа можно будет посеять редис.

И, конечно, когда земля просохнет, осенью потребуется внесение органических удобрений. Вода вымыла питательные вещества, соответственно, нужно будет компенсировать недостаток.