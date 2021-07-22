Спектакль у вас дома: чем заняться в Благовещенске?

Театры Амурской области ушли на перерыв перед очередным сезоном Фото: Амурский театр кукол

Театры Амурской области ушли на перерыв перед очередным сезоном, однако не оставили нас без возможности посмотреть спектакли. На сайте Амурского областного театра кукол запустили платформу для онлайн-показа постановок. Это сделали для того, чтобы увидеть их мог любой ребенок - и неважно, где он находится.

Для онлайн-просмотра доступны не все постановки театра, а лишь пять из них. Все это - добрые, поучительные сказки для самых маленьких ребятишек. В частности, в виртуальном театре доступны:

• «Небывальщина, или Забавные потешки» (0+). По сюжету главные герои рассказывают племянникам сказки, персонажами которых становятся подручные предметы: от одежды до кухонной утвари. Их роли исполнят многочисленные куклы-рукавички, наблюдать за которыми детям будет особенно интересно!

• «Лисичка-сестричка» (0+). Представление по мотивам русских народных сказок покажет рыжую красавицу с самых неожиданных сторон. Зрители узнают, что она может быть не только хитрой, но и деятельной, энергичной и неунывающей.

• «Теремок» (0+). Эта история, созданная Самуилом Маршаком по мотивам русской народной сказки, уж точно не нуждается в представлении! Все мы знаем сюжет о сказочном домике, в котором всегда найдут приют добрые персонажи, но теперь его можно не только прочитать, но и посмотреть в исполнении амурских артистов.

• «Любознательный слоненок» (0+). Спектакль поведает о маленьком Слоненке, который любил задавать вопросы всем, с кем встречался. Животные так от этого устали, что оправили его к пугающему Крокодилу. Но малыш не испугался, отправился в путь - и в итоге нашел новых друзей и обзавелся длинным хоботом.

• «Гуси-лебеди» (0+). Еще одна сказка, любимая многими поколениями детей. И пусть разные сказочники по-своему трактуют сюжет, основа остается одна: родители уехали из дома, оставили маленького сына на попечение сестры, а девочка не справилась - малыша унесли гуси-лебеди. Теперь ей нужно спасти брата.

Эти сказки - «золотой фонд» Амурского областного театра кукол. Каждая ставится на сцене не первый год, и продолжает находить своих любящих зрителей. Теперь, чтобы увидеть их, не нужно ехать в Благовещенск - достаточно купить билет и отправиться в виртуальный театр на сайте amurkukly.ru.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Становимся химиками и скульпторами

Детская библиотека приглашает на мастер-классы

В Амурской областной детской библиотеке продолжают каждые выходные организовывать занимательные занятия для детей от 6 лет. Так что, если вы не знаете, чем занять ребенка в ближайшую субботу, у нас есть для вас подсказка.

В Амурской областной детской библиотеке продолжают каждые выходные организовывать занимательные занятия Фото: pexels.com

Проводим эксперименты

Если ваш ребенок славится своей любознательностью, то его с распростертыми объятиями ждут на мастер-классе «Плотность веществ» (6+). На нем юные химики узнают, что же такое плотность, и поймут, почему кубики одного размера могут иметь совсем разный вес.

Занятие не случайно называется экспериментариумом - гости библиотеки поставят несколько опытов. Например, они самостоятельно измерят плотность воды. Все необходимое оборудование для этого ребятам предоставят.

Мастер-класс стартует 24 июля в 11.00, длительность - 1 час, цена - 450 рублей. Записаться можно по телефону 8-924-672-15-61.

Рисуем единорога

Творческим детям тоже есть чем заняться в библиотеке. Для них состоится тренинг по правополушарному рисованию «Единорог» (6+). Правополушарным оно называется неспроста - это такое рисование, при котором задействуется лишь та часть мозга, которая отвечает за интуицию, образное мышление и творчество.

При этом, говорят организаторы, интуитивное рисование - процесс простой и доступный даже тем, кто обычно не отличался художественными способностями. А тем, кто в это не верит, предлагают проверить на занятии 24 июля в 13.00.

Мастер-класс продлится один час, цена занятия составит 500 рублей, все необходимые материалы при этом предоставляются. Запись открыта по телефону 8-924-672-15-61.

ВАЖНО!

«Встречи на заимке» отменяются

Областной фестиваль гитарной песни «Встречи на заимке» отменен в связи с эпидемиологической ситуацией в регионе и вводом ряда ограничений на проведение массовых мероприятий.

Узнать про возврат денег за билеты на концерт рок-группы «Блокада сердца», который должен был состояться на площадке фестиваля 21 августа, можно по телефону 8-924-674-43-44.

Куда сходить еще?

«Чердак. Истории»

Экскурсия по одноименной экспозиции (12+)

23 июля, 19.00

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165, тел.: 77-34-14, 77-53-83

«Путешествие сквозь время»

Интерактивное мероприятие, посвященное купеческим нравам, быту и этикету (6+)

24 июля, 12.00

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131/1, тел.: 49-44-10, 77-34-14

«Ягодка к ягодке»

Интерактивное мероприятие ко Дню варенья (6+)

24 июля, 15.00

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

«Живая глина»

Мастер-класс по гончарному искусству (6+)

25 июля, 12.30

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

«Родные просторы»

Тематическая экскурсия по выставке (12+)

25 июля, 14.00

Музей-мастерская А. Тихомирова

ул. Пионерская, 14, тел.: 49-00-49, 77-53-83