Министр цифрового развития и связи Приамурья получил тяжелые травмы на отдыхе

У чиновника - черепно-мозговая травма Фото: digital.amurobl.ru

Стало известно, что министр цифрового развития и связи Амурской области Александр Курдюков получил тяжелые травмы во время отдыха на турбазе.

По информации в социальных сетях, мужчина отдыхал с семьей на турбазе «Берлога». Мужчину с травмами нашел охранник во время вечернего обхода. Сообщается, что Александр Михайлович получил тяжёлые травмы – у него черепно-мозговая травма, перелом височной кости и ушиб головного мозга.

В министерстве цифрового развития и связи подтвердили, что Александр Курдюков находится на больничном. Но причину не сообщили.

В Следственном комитете Амурской области отметили, что делом занимается полиции. В полиции же отметили, что информация будет позже.

Александр Курдюков родился 8 сентября 1981 года в Благовещенске. В 2003 году окончил Амурский государственный университет по специальности «Информационные системы (по областям применения)», квалификация – информатик – экономист. С 2010 года занимал должность начальника отдела автоматизации и информационных технологий министерства социальной защиты. С 2012 года был начальником управления информатизации Амурской области. В 2020 его назначили первым заместителем министра цифрового развития и связи региона. На свою нынешнюю должность Курдюков вступил 12 января 2021 года.