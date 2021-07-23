В Благовещенске наградили медиков, оперирующих во время пожара в кардиоцентре

Операция прошла успешно, пациент благополучно выписался домой Фото: СУ СК России по Амурской области

Вчера, 22 июля, 11 медиков, проводивших операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, получили медали «Доблесть и отвага». Торжественная церемония состоялась в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

Напомним, пожар в кардиологическом центре начался 2 апреля около 12 часов дня. Из здания начали эвакуировать сотрудников и пациентов. Вскоре стало известно, что не все покинули центр – в здании проводилась операция, у пациента была вскрыта грудная клетка. Медики продолжили спасать чужую жизнь, рискуя своими собственными.

Операция закончилась успешно. Пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу, а после выписали домой.

За проявленное мужество, профессионализм и верность председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным было принято решение наградить медицинских работников. Среди них:

Коротких Александр Владимирович – главный врач, сердечно-сосудистый хирург;

Филиппов Александр Сергеевич — сердечно-сосудистый хирург;

Филатов Валентин Викторович — сердечно-сосудистый хирург, и. о. заведующего кардиохирургического отделения;

Никитин Виктор Николаевич — заведующий отделением анестезиологии и реанимации, анестезиолог-реаниматолог;

Домке Алексей Павлович – сосудистый хирург;

Кондратов Георгий Филиппович — анестезиолог-реаниматолог, врач-перфузиолог;

Фукс Станислав Владимирович — анестезиолог-реаниматолог;

Науршина Надежда Федоровна – медицинская сестра операционная, перфузиолог;

Хорсак Анжелика Михайловна — медсестра операционная;

Андриевская Елена Васильевна — медсестра-анестезист;

Хангану Ирина Александровна — санитарка.

Героизм медицинских работников также отметил и президент России Владимир Путин. Он подписал указ о награждении медиков медалью Луки Крымского, вручающийся за заслуги в здравоохранении.