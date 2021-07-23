В Благовещенске наградили медиков, оперирующих во время пожара в кардиоцентре

Операция прошла успешно, пациент благополучно выписался домой Фото: СУ СК России по Амурской области
Вчера, 22 июля, 11 медиков, проводивших операцию во время пожара в кардиоцентре Благовещенска, получили медали «Доблесть и отвага». Торжественная церемония состоялась в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.
Напомним, пожар в кардиологическом центре начался 2 апреля около 12 часов дня. Из здания начали эвакуировать сотрудников и пациентов. Вскоре стало известно, что не все покинули центр – в здании проводилась операция, у пациента была вскрыта грудная клетка. Медики продолжили спасать чужую жизнь, рискуя своими собственными.
Операция закончилась успешно. Пациента перевезли в Амурскую областную клиническую больницу, а после выписали домой.
За проявленное мужество, профессионализм и верность председателем Следственного комитета Российской Федерации Александром Бастрыкиным было принято решение наградить медицинских работников. Среди них:
Коротких Александр Владимирович – главный врач, сердечно-сосудистый хирург;
Филиппов Александр Сергеевич — сердечно-сосудистый хирург;
Филатов Валентин Викторович — сердечно-сосудистый хирург, и. о. заведующего кардиохирургического отделения;
Никитин Виктор Николаевич — заведующий отделением анестезиологии и реанимации, анестезиолог-реаниматолог;
Домке Алексей Павлович – сосудистый хирург;
Кондратов Георгий Филиппович — анестезиолог-реаниматолог, врач-перфузиолог;
Фукс Станислав Владимирович — анестезиолог-реаниматолог;
Науршина Надежда Федоровна – медицинская сестра операционная, перфузиолог;
Хорсак Анжелика Михайловна — медсестра операционная;
Андриевская Елена Васильевна — медсестра-анестезист;
Хангану Ирина Александровна — санитарка.
Героизм медицинских работников также отметил и президент России Владимир Путин. Он подписал указ о награждении медиков медалью Луки Крымского, вручающийся за заслуги в здравоохранении.