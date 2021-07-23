Замуж за турка: плюсы и минусы брака с иностранцем

Из минусов брака с иностранцем девушка смогла назвать только один Фото: Семейный архив

В социальных сетях стремительно набирают популярность рассказы девушек, которые вышли замуж за турецких красавцев. Обычно история любви начинается с курортного романа или с переписки на сайте знакомств. Но бывают и другие случаи, как, например, у экс-благовещенки Татьяны.

Случайное знакомство

Обычные выходные перевернули жизнь Татьяны буквально с ног на голову. Со своим будущем мужем Мелихом девушка познакомилась в ночном клубе в Благовещенске. Молодые люди сразу понравились друг другу и продолжили свое общение за пределами «ночника».

- Мы познакомились с моим мужем в благовещенском ночном клубе. На тот момент мы разговаривали на английском языке. К сожалению, мои разговорные навыки в то время очень хромали. На помощь пришли жесты и онлайн-переводчик. Кстати, благодаря мужу я теперь очень хорошо владею английским, - рассказывает Татьяна.

Спустя несколько месяцев молодой человек сделал благовещенке предложение, Татьяна, не раздумывая, согласилась. Свадьбу сыграли в областном центре, и она ничем не отличалась от привычных для нас торжеств.

- Свадьба прошла в традиционном формате: сначала была регистрация в загсе, затем фотоссесия и ресторан. Наряды тоже были совершенно обычными: белое красивое свадебное платье и строгий костюм. Поженились мы в январе, было очень холодно. Особенно непривычно было моему мужу, он родился и вырос в Турции, где, разумеется, никогда не было таких морозов. Но в целом все прошло хорошо, отпраздновали событие в узком кругу семьи, - вспоминает девушка.

Родители мужа не были против русской невестки Фото: Семейный архив

Вместо Сиднея - Москва

После свадьбы молодожены планировали переезд в другую страну. Но, к сожалению, улететь им так и не удалось - пришел коронавирус.

- Сейчас мы живем в Москве. Но у нас много планов, в том числе и переезд. Изначально мы должны были лететь в Австралию, у мужа была рабочая виза, но из-за пандемии переехать мы не успели и решили пока обосноваться в Москве, - говорит Татьяна.

Родители мужа не были против русской невестки, напротив - семья Мелиха хорошо восприняла его выбор и по сей день общается с Татьяной. К сожалению, увидеться с новыми родственниками пока не удалось, мешает множество факторов. Но молодые люди не отчаиваются и надеются исправить это в ближайшее время.

- С родителями мужа мы общаемся, но, правда, только по видеосвязи. В гостях мы у них пока еще не были, да и они к нам не приезжали. Но в скором времени надеемся увидеться, - продолжает экс-благовещенка.

Щедрость и ревность

Многие женщины, чьи сердца покорили восточные мужчины, отмечают в них множество положительных качеств. По их словам, турки порядочные семьянины, заботливые мужья и безнадежные романтики. Татьяна с этим мнением полностью согласна и считает, что ей очень повезло с мужем.

- В жизни с турком есть много плюсов. Мой муж очень трудолюбивый, хорошо зарабатывает и приносит деньги в дом. Кроме того, он очень заботливый и романтичный, и, как любой восточный мужчина, страшно ревнивый. Но, несмотря ни на что, мы по-настоящему счастливы, и я очень довольна, что именно Мелих стал моих мужем, - говорит Татьяна.

Из минусов брака с иностранцем девушка смогла назвать только один - языковой барьер. Татьяна признается, что иногда ей хочется изъясниться более красноречиво, но на турецком или английском языках это сделать практически невозможно.

Также, по словам Татьяны, обманчив стереотип о том, что турки женятся на русских девушках только ради продолжения рода. Супруги Акбал пока детей не планируют. Всю любовь и заботу они отдают своей собаке - красивой самоедской лайке.

Турецкие обычаи

Но не всегда вступить в брак с турком легко. В Турции есть свои обычаи и традиции, которых многие семьи придерживаются и сегодня. Одна из них - согласие родственников, без него пойти к алтарю невозможно.

По канонам семья жениха должна прийти в дом невесты с цветами и шоколадом и попросить ее руки. И если стороны договорились, празднуется помолвка. Во время мероприятия будущим молодоженам надевают кольца, а затем под музыку в дом невесты съезжаются родственники жениха, чтобы забрать приданое и перевезти его в будущий дом семьи.

Но это еще далеко не все. Далее проходит аналог девичника - ночь хны. По традиции несколько девушек окрашивают руки невесты хной. Это необходимо, чтобы окружающие понимали - она навсегда покидает свой родной дом.

На традиционной турецкой свадьбе голову невесты покрывают платком, а ее платье выглядит очень скромно: без вырезов и с длинными рукавами. Вместо привычного банкета турки организовывают фуршет, на котором гостей угощают сладостями и напитками. Это вынужденная мера, поскольку на торжество могут прийти более тысячи человек, а прокормить всех не представляется возможным.

Семьи с хорошим достатком могут позволить себе полноценные угощения. Но алкоголя и блюд из свинины на турецких свадьбах никто никогда не увидит.

Как покорить сердце турка?

Турецкие мужчины любят глазами. Их привлекают ухоженные девушки с красивой прической, макияжем и маникюром. Поэтому, если вы мечтаете покроить сердце восточного красавца, не пренебрегайте походами в салон красоты. Восточные мужья не потерпят дома жену с собранными волосами и в грязном халате. Они настоящие ценители женской красоты.

Также турок привлекают такие качества, как сдержанность и покорность. Они не приемлют повелительного тона или упреков. С такими мужчинами нужно разговаривать почтительно, показывая уважение и женскую слабость. В турецких семьях глава семьи является добытчиком, а женщина должна создавать домашний уют и оставаться заботливой спутницей.

Кроме того, восточным мужчинам нравятся образованные девушки, которые с легкостью могут поддержать любой разговор. Будущая жена должна разбираться как в религии, так и в искусстве.

Конечно, общего правила, как покорить сердце турка, нет. Они так же, как и все другие, влюбляются во время общения. Но если девушка довольно привлекательна внешне и имеет богатый внутренний мир, у нее есть все шансы выйти замуж за восточного принца.

КСТАТИ

По статистике, за последнее десятилетие в России в несколько раз увеличилось число браков с иностранными гражданами. Девушки, как правило, предпочитают выходить замуж за турок, а мужчины чаще всего женятся на гречанках.

В прошлом году в Москве сыграли более шести тысяч свадеб с иностранцами, что составляет примерно 15% от общего числа браков. Больше всего семейных союзов заключено с женихами из Турции. На втором месте браки с нигерийцами, а на третьем - вьетнамцы. Немного меньше браков с гражданами США, Великобритании, Италии, Израиля, Кубы и Германии.

Московские женихи выбирают в жены гречанок, вьетнамок и гражданок Нигерии. Женятся они и на уроженках Эстонии, Латвии, Кубы и ФРГ.