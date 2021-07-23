В Благовещенске в свой день рождения от коронавируса умер известный гонщик

Николай выступал на красном Toyota Soarer Фото: RDS

Сегодня, 23 июля, в свой День рождения скончался известный на Дальнем Востоке Гонщик Николай Чудайкин. О смерти мужчины сообщил его коллега, Анатолий Аксюточкин.

- Не стало одного из наших. Сегодня в день своего рождения после борьбы с ковидом ушёл Коля Чудайкин. Ему было 36 лет. Светлая память, дорогой! Соболезнования родным и близким, - написал в своем инстаграм-аккаунте Анатолий.

Гонщик из Благовещенска был частым гостем в Приморье и неоднократным участником «Россисйкой дрифт серии». Николай выступал на красном Toyota Soarer. Спортсмен всегда ехал, как он сам говорил, на зрелище, на грани, на максимум, не жалел машины и не стеснялся давить на газ. В последний раз во Владивосток он приезжал 6 июня для участия во втором этапе RDS Asia 2021.

Коллеги спортсмена выражают соболезнования родным и близким и отмечают, что Николай Чудайкин был веселым, добрым и надежным человеком.

В 2017 году Николай Чудайкин выиграл IV этап чемпионата Хабаровского края по трековым зимним гонкам. Тогда покорять трек Хабаровска приехали гонщики из Комсомольска-на-Амуре, Находки, Владивостока, Благовещенска, Свободного.

Редакция «КП-Благовещенск» выражает свои соболезнования родным и близким Николая.