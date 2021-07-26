Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 июля 2021: больше 120 случаев заражения регистрируют в Приамурье

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 905 случая Фото: архив

В Амурской области продолжают регистрировать случаи заболевания коронавирусом. Так, за выходные зафиксировано больше 120 зараженных в сутки.

С нарастающим итогом зарегистрировано 26 905 случая, показатель заболеваемости составляет 3441,21 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на COVID 1 098 635 человек, в том числе за последние сутки – 2 939.

Между тем, в Приамурье от коронавируса привито более 50% от запланированного количества. В некоторых больницах из-за высокого спроса даже заканчивалась вакцина.

От коронавируса также скончался известный амурский дрифтер Николай Чудайкин. Спортсмена не стало в свой день рождения. Ему было 36 лет.