«Земля упала»: как юный актер из Свободного в «Ералаш» попал

В копилке Егора уже несколько побед в творческих конкурсах Фото: архив героя

О Егоре Мокренко из Амурской области слышали, наверное, уже все жители региона. Рыженький паренек, чем-то напоминающий Сашу Лойе из «Ералаша», завоевал сердца многих амурчан. Это сейчас Егор без ума от театра и кино, но еще пару лет назад мальчика и силой не затащить было на спектакль. О том, как появилась любовь к актерству, «Комсомолке» рассказали сам Егор и его мама, Валентина Герасимова.

«Мама, на меня земля упала»

На вопрос о том, как у Егора появилась страсть к актерству, Валентина отвечает непонятно: «Да на него земля упала!». И только потом объясняет:

- Егор никогда не испытывал желания идти в театр или куда-либо еще. А два года назад пришел домой из школы, весь грязный, и говорит мне: «Мама, на меня земля два раза упала, я в театр хочу», - вспоминает Валентина Герасимова.

Тогда же Егор и пошел в кукольный театр. Спустя неделю заявил матери: «Во взрослый хочу!». Но как туда попасть? Кто туда возьмет 10-летнего ребенка? Повезло: местный народный театр «Реверанс» как раз искал мальчика на роль. Егор пришел на пробы, и его взяли.

- Мама смогла найти номер режиссёра Киры Азаренко, к счастью, им тогда требовался мальчик на роль Бекона (в пожаре поджарился). Мы сначала сыграли в Свободном, а потом - в Шимановске на благотворительном мероприятии, - рассказывает Егор.

С этого момента и появилась та страсть к актерству, которая есть сейчас. Егор успешно начал участвовать в различных конкурсах и пробах.

Обаятельного мальчика уже ждут в «Ералаше» Фото: архив героя

За день сняли фильм и победили

Один из первых конкурсов Егора проходил в Благовещенске - нужно было прочитать сказку. Юный амурчанин занял первое место среди ребят с Дальнего Востока, выступив с произведением про брошенных детей.

Позднее Егор вместе с мамой снял дома короткометражный фильм о войне для международного фестиваля детского кино «КинАмурчик». Правда, признается Валентина, вспомнили о съёмках перед самой сдачей - пришлось работать быстро.

- У нас осталось три дня до конца: за один сняли, а за два мама сделала из этого уже фильм. Потом она очень испугалась, ведь посмотрела, что там участвуют настоящие кинокомпании. Но, на удивление, я получил статуэтку за лучшую мужскую роль первого плана. Когда вручали награды, я встал на фразу «Егор Ма... Мра... Макраненко» - это оказался я, - делится юный актёр.

Не хотели отпускать с кастинга

Началась пандемия. И, к счастью для желающих стать актерами детей, многие пробы перешли в онлайн-формат. Так же сделали и во всем известном «Ералаше». На онлайн-фестивале Егор занял второе место, и его пригласили сниматься на постоянной основе в Москве. Седьмого августа семья Мокренко уже улетит из Приамурья. Чтобы Егор с мамой добрались до столицы, на помощь пришел мэр Свободного Владимир Константинов. К нему обратился сам Егор - ведь маме непросто было найти деньги на перелет.

Участие в «Ералаше» - не единственный успех амурчанина. Например, Егор снимался в фильме у Владимира Розанова. К слову, амурский режиссер снял документальное кино и о самом мальчике.

- После этого меня пригласили в Хабаровск, на кастинг к знаменитой на всю Россию Юлии Мариной. Она известна тем, что подбирала актёров для таких проектов, как «Лёд», «Притяжение» и другие. Потом меня пригласили на пробы в Москву, на встречу с режиссёром (его имя пока разглашать нельзя. - Ред.), - вспоминает Егор Мокренко.

Валентина Герасимова поведала, что на кастинге в Хабаровске парня даже не хотели отпускать. Там он пробыл семь часов, помогал другим детям читать роли. Домой отпустили только из-за поезда.

- Прошла где-то неделя, и мне написали, что Егора хочет видеть режиссер уже в Москве. Компания нам оплатила билеты, мы полетели в столицу. Там его посмотрели, но результатов я еще не знаю, до сих пор идет кастинг, - рассказала мама Егора.

Также Егор принимает участие в благотворительном проекте «Вслух» - читает сказки для слепых детей, записывает аудиокниги.

Помогают Егору в поисках проб агенты. У него их четыре - по разным направлениям. При этом Валентина подчеркивает: только одного она нашла самостоятельно, остальные «подтянулись» сами.

Умный рыжий мальчик

В школу Егор не ходит - с пятого класса мама забрала его на домашнее обучение. Такое решение было принято по двум причинам: большая занятость и любовь к спорам.

- У него склад ума такой - он любит поспорить. Зачем лишние конфликты с учителями, когда можно так учиться? Он дома учит, потом приходит, сдает зачет. В декабре сдал зачет за шестой класс, в мае должен был сдать за седьмой, но из-за того, что он везде ездил и участвовал в спектаклях, мы перенесли это на сентябрь. Сдадим уже в Москве, - объясняет женщина.

При этом Валентина отмечает: у Егора широкий кругозор. Он все читает, все смотрит, многим интересуется. При этом говорит правильно - без слов-паразитов. Этому способствуют многочисленные занятия.

- Ему все интересно. Маленький рыжий умный мальчик, - говорит про сына Валентина Герасимова.

Маленький рыжий мальчик ещё и очень добрый, сострадательный.

- Егор обещал: когда вырастет, театр построит в Свободном, - рассказывает его мама. - А то, говорит, театра нормального нет. А детей много, кто хотел бы заниматься.

Планы и мечты

У Егора большие планы на жизнь. В шапке профиля в «Инстаграме» у мальчика даже написано: «Моя мечта стать профессиональным актёром! И я к ней иду». Судя по достижениям, в его словах сомневаться не стоит.

- Я бы хотел сняться в фильме, к которому сам же и напишу сценарий. Как…. Ну, Чарли Чаплин. Мне очень интересно всем этим заниматься, я мечтаю стать профессиональным актёром, а в старости - режиссером, - делится планами Егор. - Через два года я постараюсь поступить в «Табакерку» (театральная школа при Московском театре Олега Табакова. - Ред.).

Помимо этого, с друзьями Егор занимается программированием, иногда создает карты вымышленных (или даже настоящих) миров.

- Когда я вырасту, хочу участвовать в «Живой классике» (международный конкурс юных чтецов. - Ред.). Но я буду уже взрослым, поэтому собираюсь пойти туда в качестве члена жюри. Я сам сталкивался с нечестным жюри и с тем, как не самых просвещённых в этой теме людей «пропихивали», не оставляя шанса по-настоящему талантливым детям, - говорит мальчик.

- Я обязательно вернусь в родной город. И буду участвовать в «Амурской осени». Я никогда не забуду своих земляков. А также я хочу в будущем построить здесь театр им. Егора Мокренко, - подытоживает юный актер.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Немного наград и достижений Егора:

• Диплом второй степени в номинации «Киногерой», «Сам себе гример», Благовещенск, АОДНТ.

• Второе место в номинации «Актерское мастерство» во Всероссийском творческом конкурсе «Война. Народ. Победа», Санкт-Петербург.

• Победитель онлайн-конкурса «Читаем сказки», Благовещенск, АОДНТ.

• Призер Большого фестиваля «Ералаш».

• Участник благотворительного проекта «Вслух. Живая классика».

• Победитель муниципального этапа «Живая классика», второе место.