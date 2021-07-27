Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 июля 2021: общее количество зараженных превысило 27 тысяч человек

Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ
Фото: Татьяна РЯБОВА
Новые случаи коронавируса продолжают регистрироваться в Амурской области. За минувшие сутки заболели 133 человека.
У 93 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 39 – в виде пневмонии (29%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).
С нарастающим итогом зарегистрировано 27 038 случая, показатель заболеваемости составляет 3458,23 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.
Управление Роспотребнадзора по Амурской области настоятельно рекомендует выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции.
7 шагов по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
1. Воздержитесь от посещения общественных мест;
2. Используйте одноразовую медицинскую маску (респиратор), меняя ее каждые 2-3 часа.
3. Избегайте близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).
4. Мойте руки с мылом и водой тщательно после возвращения с улицы, контактов с посторонними людьми.
5. Дезинфицируйте гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь.
6. Ограничьте по возможности при приветствии тесные объятия и рукопожатия.
7. Пользуйтесь только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щетка)
5 правил при подозрении на новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019):
1. Оставайтесь дома. При ухудшении самочувствия вызовите врача, проинформируйте его о местах своего пребывания за последние 2 недели, возможных контактах. Строго следуйте рекомендациям врача.
2. Минимизируйте контакты со здоровыми людьми, особенно с пожилыми и лицами с хроническими заболеваниями. Ухаживать за больным лучше одному человеку.
3. Пользуйтесь при кашле или чихании одноразовой салфеткой или платком, прикрывая рот. При их отсутствии чихайте в локтевой сгиб.
4. Пользуйтесь индивидуальными предметами личной гигиены и одноразовой посудой.