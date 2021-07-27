29 июля в Благовещенске пройдет прощание с Александром Курдюковым

Подозреваемого уже задержали Фото: соцсети

В Благовещенске 29 июля в ритуальном зале на Тенистой, 103/1, состоится церемония прощания с Александром Михайловичем Курдюковым. Проводить в последний путь его можно будет с 13:00 до 15:00, сообщают в Правительстве Амурской области.

Напомним, Александра Курдюкова с тяжёлыми травмами нашли на туристической базе «Берлога», где тот отдыхал с семьёй. Причиной травм стала драка: один из отдыхавших оказывал знаки внимания супруге министра, а тот не остался в стороне. В результате министр оказался в больнице, где врачи неделю боролись за его жизнь – но не смогли спасти.

Под подозрением оказался Алексей Шкарин – мастер спорта по пауэрлифтингу. Ему 39 лет, живёт в селе Ивановка в 35 км от города Благовещенска.

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