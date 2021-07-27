«Идите в суд»: мэр Благовещенска ответил, что делать студентам, которые не хотят делать прививку от коронавируса

Не все горожане согласны на прививку от коронавируса Фото: Минздрав Амурской области

Сегодня, 27 июля, мэр Благовещенска Олег Имамеев провел прямой эфир в инстаграм, в ходе которого ответил на некоторые вопросы жителей города. В частности, жителей областного центра волновала и вакцинация от коронавируса.

Один из жителей Благовещенска поинтересовался, что делать тем студентам, кто не хочет ставить прививку от коронавируса, но его обязывает университет.

- Если существуют правила, где есть обязательства о вакцинации студентов, то у вас должен быть медотвод, чтобы не делать прививку. Таков внутренний регламент учреждения. Если вы не согласны с ним, вы можете обратиться в суд. Обязательной вакцинации у нас нет, - ответил на вопрос Олег Имамеев.

Напомним, вакцинация в Амурской области обязательна для некоторых категорий граждан. Согласно постановлению, ей подлежат люди, которые заняты в сферах массового взаимодействия с населением. Это работники сферы услуг, торговли, общепита, фитнес-центров, МФЦ, работники такси и т.д. В число тех, кто должен сделать прививку, входят и студенты старше 18 лет. Некоторые вузы уже заявили о том, что не заселят в общежития тех, кто не поставил прививку.