От желтой воды до Бурхановки: мэр Благовещенска ответил на вопросы горожан

Не раз благовещенцы поднимали тему очистки русла Бурхановки Фото: администрация Благовещенска

Мэр Благовещенска Олег Имамеев 27 июля провел прямой эфир, на котором ответил на вопросы жителей города. У главы спросили и о качестве водопроводной воды, и о ремонте дорог в Верхнеблаговещенском. «Комсомолка» собрала основные тезисы, прозвучавшие в ответах Олега Гатаулловича.

Ржавчина из крана

Одна из насущных проблем многих благовещенцев - некачественная водопроводная вода. Жалобы на нее периодически появляются в социальных сетях, нередко с вопросами обеспокоенные жильцы звонят в редакцию газеты «Дважды два». Обратились и к мэру.

- Проблема серьезная, достаточно много уделяем ей внимания, - признал Олег Гатауллович. - Мы даже делали поэтапный замер качества воды на входе и выходе в водозабор (кроме нас, это регулярно делают специалисты АКС и Роспотребнадзора), также на входе в дом и на выходе из кранов. И в основном плохое качество воды связано с состоянием сетей.

В частности, состоянием трубопроводов Олег Имамеев объяснил низкое качество воды, которое жители города замечали после ремонта сетей.

- Вторая большая проблема - это теплообменники в домах, которые зачастую сделаны из ржавеющего металла. Они при работе и дают тот самый ржавый цвет, - добавил глава Благовещенска.

Он объяснил, что с каждой ситуацией в городе разбираются, по каждому случаю проводят работу с управляющими компаниями. Так что, если качество воды в доме не устраивает, можно обращаться в мэрию.

Мусорная река

Также неоднократно в Благовещенске поднимали тему очистки русла Бурхановки. По мнению горожан, замусоренная река портит облик областной столицы. Кроме того, её состояние влияет на то, как город справляется с ливнями: Бурхановка - основной водоотводный канал Благовещенска, и если она засорена, то воде становится трудно уходить.

- В этом году мы добились финансирования на прочистку русла Бурхановки. Через минприроды выделено более 30 миллионов рублей, очистку подземной части реки будут выполнять силами ГСТК, - рассказал Олег Имамеев.

По его словам, дальше в планах - благоустройство Бурхановки. Его концепцию будет разрабатывать Центр развития территорий, такая договоренность уже есть. Однако мэр предупредил, что не везде удастся провести благоустройство в том виде, как того бы хотели жители: мешают охранные зоны линий электропередачи и тепловых сетей.

- Надеюсь, мы добьёмся финансирования этих мероприятий. По крайней мере, в этом направлении мы достаточно активно работаем, - подытожил глава города.

Затопленные улицы

Только на этой неделе прошёл ливень, превративший одну из улиц областной столицы в быстротекущую реку. В связи с этим во время прямого эфира нельзя было обойти стороной вопрос системы водоотведения в городе.

Олег Гатауллович заверил, что по этому направлению проведена большая работа. В прошлом году была подготовлена схема ливневой канализации, разработаны долгосрочный и краткосрочные планы по исправлению ситуации.

- Мы получили финансирование от правительства области в размере более 200 млн рублей. Аукционы уже проведены, 21 июля состоялся окончательный этап приема заявок, и 2 августа планируется подписать договор с подрядчиками. После этого организация приступит к работам, - объяснил мэр.

Основной акцент в 2021 году будет сделан на микрорайон - улицы Василенко, Студенческую, Кантемирова, Дьяченко и Игнатьевское шоссе. Кроме этого, будет вестись работа на пересечении Зейской и Пушкина.

Холодные трубы

Несмотря на то что лето ещё в разгаре, амурчане уже сейчас выражают беспокойство по поводу отопления в своих квартирах. В прошлый отопительный сезон поступало немало жалоб на холодные трубы, особенно тяжело приходилось Астрахановке. Собираются ли власти предпринять что-то по этому поводу?

- Если говорить о модернизации котельных, то да - они будут модернизированы в части увеличения мощностей котлов, установки дополнительных котлов, - отчитался глава областной столицы.

Все вышесказанное касается отдаленных территорий: Астрахановки, Садового, Белогорья.

КСТАТИ

А что с…

…площадкой для собак

По словам Олега Имамеева, уже стартовали конкурсные процедуры. Площадка должна появиться в 2021 году. Кроме того, при необходимости в мэрии готовы организовать и другие подобные территории для выгула питомцев.

…перекопами

Согласился мэр и с тем, что в Благовещенске много перекрытых в связи с ремонтом участков дорог. Однако отметил: чтобы отремонтировать дороги в максимально короткие сроки, придётся потерпеть некоторые неудобства. Впрочем, дороги для ремонта выбирают таким образом, чтобы для общественного и другого транспорта существовали объезды.

…незаконными гаражами

В городе активно идет их демонтаж. Власти начали с Вознесенского кладбища, но вскоре работа перекинется и на другие территории. Убрать планируют и гаражи рядом со школой № 10, вопрос о которых подняли во время прямого эфира. В целом демонтаж незаконных гаражей в Благовещенске планируют завершить в течение трех лет.