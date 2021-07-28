Паводок в Приамурье-2021: последствия бедствия

Ущерб от паводка составил больше шести миллиардов рублей Фото: Правительство Амурской области

Сегодня, 28 июля, в Правительстве Амурской области прошла пресс-конференция, посвященная итогам паводкового периода в Приамурье. На ней рассказали, сколько всего пострадало в регионе, что сделали, и какая работа еще предстоит.

Об ущербе

Паводок в этом году был серьезный, что подтверждают и сотрудники Правительства. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что ждали в этом году повышения воды до 10 метров. Прогнозы были даны примерно за неделю до поступления воды из Забайкалья в Приамурье. Возможно, благодаря этому, удалось успешно подготовиться к наводнению.

- Уровень воды поднялся на 860 см, что выше уровня 2013 года на 30 см. Амурская область регулярно сталкивается с подобными природными явлениями, поэтому считаю, что у нас выработан во многом уникальный опыт ликвидации последствий, - подчеркнул глава региона. - Мы этим опытом сегодня делимся с нашими соседями. По крайней мере, для Дальнего Востока этот опыт достаточно актуален. Каждый новый паводок делает нас более грамотными, более компетентными в этом вопросе.

В общей сложности, ущерб от наводнения составил 6,3 млрд рублей, из которых 700 млн – погибшие посевы, растущие на 41 тысяче гектар. Домохозяйство затронуло 2,2 млрд рублей. По словам Орлова, на сегодняшний день почти все работы в этом ключе завершены, необследованными осталась пара десятков домов, но эта работа в скором времени завершится.

Обследовано 1 010 домов, из них пострадавшими считаются 683 дома. От этого числа 210 нуждаются в капремонте, 473 – непригодны для жилья.

О дорогах

Ущерб в дорожной сфере составил 3,15 миллиарда рублей. В целом, пострадало 350 километров дорожного полотна, разрушено 19 мостов, 88 водопропускных труб в 19 из 29 районах области. Наиболее пострадали Октябрьский, Серышевский, Ромненский и Благовещенский районы.

Заявка на выделение 3,15 млрд рублей уже направлена в федеральое дорожное агентство. Также губернатор региона обратился за помощью к президенту России. Еще 560 млн было выделено из областного бюджета – эти деньги направлены на экстренное восстановление поврежденных участков. Кроме того, область получила 685 млн рублей из федерального бюджета на восстановление дорог, пострадавших еще от наводнения 2019 года. Сейчас на дорогах работает порядка 150 единиц спецтехники. Уже восстановлено движение в селах Ерковцы, Черкасовка, Каховка, Селиткан, Чагоян, Лазаревка, Петропавловка, Юбилейное. На 100 км поврежденных участках восстановлено движение, заключены муниципальные контракты на восстановление 116 км дорог, 5 мостов и несколько водопропускных труб.

Об эвакуации

Было эвакуировано больше 2 740 человек, из них 776 – дети. пострадавших и погибших не было. В пунктах временного размещения люди располагались с учетом всех эпидемиологических норм. На пике заболеваемости в ПВР разместили 504 человека.

- Отдельное внимание уделялось отгону скота. Было эвакуировано больше 3 300 голов животных и птицы. Все те, кто отдал скот на временную передержку, получили его в ценности и сохранности. Буквально несколько единиц скота погибло. Для сравнения с 2013 годом – тогда погибло 1 680 голов, - рассказал Василий Орлов.

Однако не все амурчане готовы покидать свои дома – боятся не только за скот, но и за свои жилища: вдруг будут случаи вандализма. Этот вопрос власти решили на опыте 2019 года.

- В каждом населенном пункте был создан список тех жителей, кто готов остаться, помочь спасателям и заодно проследить за домами, - рассказал Василий Орлов.

О выплатах

Получение региональных выплат отличается от федеральных. Корректировки власти сделали для того, чтобы люди смогли как можно быстрее получить средства. Деньги предоставляют по двум направлениям:

- 30 тысяч рублей на каждый подтопленный дом. Муниципальные комиссии принимают решение, подтоплен дом или нет, исходя из того, была ли в доме вода. Когда населенные пункты затапливаются полностью, и это видно, то комиссия может в дом не заходить. Также в области есть примеры, когда на выплаты оформляется целый населенный пункт.

- 10 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. По детям комиссия не требует прописки, потому что очень часто в деревнях дети ее и не имеют. В отличие от федеральных правил, властям достаточен факт проживания в этом доме. Поэтому порядка 10 дней назад работа уже была закончена, и все люди получили выплаты.

Также планируется увеличить стоимость квадратного метра капремонта с 6 до 8 тысяч. Это связано с тем, что растет уровень инфляции, и стоимость строительных материалов. Предложение было направлено в минстрой, и ведомство его уже поддержало. Осталось дождаться положительного ответа от других профильных министерств.

На переселение людям открываются эскроу-счета. Человек эти деньги снять не может, но может приобрести новое жилье. Средства получит уже продавец. Это поможет избежать мошеннических действий.

- Но для получения средств на счет есть два условия: до ЧС люди

не должны были получать аналогичные выплаты, потому что мы видим, что одни и те же люди пытались получить выплаты на переселение из аварийного жилья несколько раз. Второе условие: участок и дом безвозмездно передаются в муниципальную собственность. Многие люди перепродавали свое имущество, и нам приходилось снова из этих домов кого-то выселять. Для примера: в 2019 году было переселено 286 аварийных помещений. На сегодня порядка 40 семей остались проживать в этих домах, - говорит Орлов.

Люди, которые получают выплату, могут получать жилье на территории всей Амурской области. При этом стоимость жилья не может превышать средней стоимости по конкретному муниципальному образованию. Но семья может доплатить.

О берегоукреплении

Берегозащитное сооружение может появиться в селе Владимировка.

- После наводнения 2013 года в период до 2015-го было сделано девять проектных документаций на девять населенных пунктов на общую сумму 8,9 млрд рублей в ценах 2015 года. Финансирование на строительство сооружений не выделялось. Но в начале этого года мы встречались с министром природы Александром Козловым и специалистами министерства и оговорили, что те данные по гидрологии, которые у нас есть, после 2013 года значительно изменились, и требуется корректировка документации. Мы выбрали три населенных пункта: Усть-Ивановка, Владимировка, Гродеково. Было выделено 50 млн рублей на корректировку документации по ним. Эта работа будет закончена до конца года, и тогда станет понятна стоимость работ, - рассказал Орлов.

Однако Александр Козлов предложил остановиться на одном пункте, куда будут выделены средства из федерального бюджета на строительство сооружений. Решено было выбрать Владимировку.

- Но надо объективно понимать, что есть мнение специалистов. Я к нему очень внимательно прислушиваюсь, и считаю, что оно имеет серьезное обоснование. Есть мнение, что по Владимировке при таких уровнях воды сооружение особо не поможет, потому что грунтовые воды никто не отменял. Строить ради того, чтобы строить мы точно не будем. На совещании у Михаила Мишустина мы этот вопрос озвучили, и он получил положительный ответ. До конца года уже определимся, и скажем, когда и какие работы будут проведены, - резюмировал Василий Орлов.

КСТАТИ

Набережная помогла!

Помогла сдержать воду и набережная, которая строится с 2010-х годов. Осталось достроить всего два участка, и работы будут завершены.

На завершение работ по набережной Зеи выделено 1,2 миллиарда рублей, еще 2,2 миллиарда – на работы участка конечной пятого маршрута. После завершения работ город будет замкнут в кольцо, что поможет спокойно держать уровни воды, которые были в этом году.