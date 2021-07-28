Легкомоторный самолет упал в Амурской области

Ни в МЧС, ни в полиции подробностей происшествия пока не знают. Фото: очевидец

Частный самолет совершил жесткую посадку неподалеку от станции Рачи в Архаринском районе Амурской области. Его сфотографировали проезжающие мимо по трассе очевидцы.

На фото видно, что самолет лежит в траве недалеко от дороги. Судя по регистрационному номеру и форме корпуса, это лёгкий самолет, произведенный компанией Stinson.

Как рассказали «Комсомолке» очевидцы, пилот зацепился за столб линии электропередачи и не справился с управлением. Ему пришлось посадить самолёт на не предназначенную для этого поверхность, но хотя посадка вышла жёсткой, пилот самолёта не пострадал.

Фото: скриншот видеоролика

За комментариями по поводу случившегося «КП» - Благовещенск обратилась в Главное управление МЧС России по Амурской области, управление МВД по Амурской области и администрацию Архаринского района. Однако во всех перечисленных ведомствах сообщили, что к ним информация о падении самолёта не поступала.