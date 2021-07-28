Полиция работает на месте жесткой посадки самолета в Амурской области

Место происшествия уже охраняют. Фото: очевидец

В Амурской области 28 июля очевидцы заметили упавший самолет на обочине федеральной трассы в Архаринском районе. По словам свидетелей, при происшествии пилот не пострадал.

В управлении МВД по Амурской области факт происшествия подтвердили.

- Около 15.00 в отдел полиции по Архаринскому району поступило сообщение о том, что на обочине дороги находится легкомоторный самолет. На место происшествия выехали сотрудники полиции, информация подтвердилась, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Там же уточнили, что место случившегося охраняется, организован беспрепятственный проезд транспортных средств.

Обстоятельства происшедшего пока выясняются. Свидетельства расходятся: по словам одного из очевидцев, самолет зацепил опору ЛЭП, и поэтому был вынужден совершить посадку, другой источник заявляет, что причиной жёсткой посадки стали погодные условия. Окончательно причину случившегося озвучат специалисты.