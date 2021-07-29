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Здоровье29 июля 2021 4:06

Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 июля 2021: традиционно больше 100 случаев коронавируса регистрируют в Приамурье

Что известно о ситуации с коронавирусом в Амурской области к утру 29 июля 2021 года
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Количество летальных исходов составляет 336 случаев

Количество летальных исходов составляет 336 случаев

Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

За сутки 28 июля в Амурской области выявлено 132 новых случая COVID-2019. У 88 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (66%), у 43 – в виде пневмонии (33%), у 1 - в бессимптомной форме (1%).

С нарастающим итогом зарегистрировано 27 305 случая, показатель заболеваемости составляет 3492,38 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 107 173 человек, в том числе за последние сутки – 3 145.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, за сутки выздоровел 61 человек. Общее количество выписанных из больниц пациентов составило 24 607 человек.

Новых летальных исходов за сутки не зарегистрировано. За весь период от заражения скончались 336 человек.

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