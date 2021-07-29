Стало известно, почему упал самолет в Амурской области

Пострадавших при падении нет Фото: Забайкальский следственный комитет на транспорте

Следственный комитет на транспорте организовал проверку по факту падения легкомоторного самолёта в Архаринском районе. Следователи рассказали о подробностях произошедшего.

Происшествие случилось днем 28 июля. Самолет Stinson-108 по плану вылетел в Читу. Из-за сложных метеоусловий он был вынужден сесть на федеральной автомобильной дороге «Амур» в Архаринском районе. На борту самолета находился пилот, пассажиров не было. Аппарат приземлился благополучно, пострадавших нет.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России организована собственная проверка. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства происшествия. По результатам будет принято процессуальное решение.

Напомним, о падении самолёта стало известно вчера, 28 июля. Проезжающие мимо люди засняли летательный аппарат, лежащий на траве недалеко от дороги в Архаринском районе. Они же сообщили, что пилот не пострадал.

В управлении МВД по Амурской области подтвердили: самолет действительно сел на обочину. К ним обратились около 15 часов, на место падения выехали сотрудники полиции. Специалисты ведомства охраняют место происшествия, организован беспрепятственный проезд транспортных средств.