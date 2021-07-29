Амурский психолог рассказал, почему ЕГЭ не решает судьбы

Экзамены оставили неизгладимый след в жизни подростков Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕГЭ и ОГЭ позади, а выпускники активно подают документы в университеты. И все же экзамены оставили неизгладимый след в жизни подростков: кто-то отделался легким испугом, кто-то недобрал баллы для университета мечты, а кто-то вовсе не сдал один из необходимых для поступления предметов. В этом случае помочь могут близкие люди, а как - рассказал Максим Чекмарёв, врач-психотерапевт, психолог, тренер Всемирной ассоциации позитивной и транскультуральной психотерапии.

Быть рядом

Главный вопрос в послеэкзаменационный период: «Как лучше всего поддержать?» Однако ответа на него не существует, отмечает эксперт.

- Мы имеем дело с уже свершившейся проблемой. Экзамен уже не сдан так, как хотелось. А быть рядом с тем, кому плохо, - большое искусство, - объясняет Максим Чекмарёв. - Самое большое, что можно сделать: быть рядом, уметь слушать, принимать чувства и не осуждать.

Многие уверены, что психически здоровые люди спокойные и сдержанные, а эмоциональность нередко говорит о проблемах, но это миф, убеждает психолог. Здоровый человек умеет быть в контакте и с положительными, и с отрицательными эмоциями, а также может признать, что столкнулся с проблемой и не может с нею справиться.

- В нашем обществе нечасто можно услышать: «Ты - Ok, даже если с тобой не все Ok», а это очень важно - чувствовать себя достаточно хорошим, даже если не все хорошо в жизни, - добавляет Максим Викторович. - Если бы я провалил экзамен, я бы хотел услышать, что меня не считают неудачником, я остаюсь важным и хорошим человеком для своих родителей, а мои успехи не равны достоинству моей личности. Принятие своего несовершенства требует огромного мужества, а несовершенен каждый из нас.

Принимай не баллы, а себя

После неудачного экзамена многие стараются отвлечь выпускника от его проблем, сделать вид, будто проблемы не было. Но это не самое правильное решение.

- Я думаю, никого ни от чего не нужно отвлекать, - поясняет Максим Чекмарёв. - Проблемы можно пережить, но нет никакого шанса жить так, словно их не было. Если хочется говорить - важно говорить, если хочется плакать - важно плакать, если хочется злиться - можно позлиться. Хорошо, когда получается это делать рядом с кем-то, кто способен тебя принять.

При этом приятные занятия, которые помогут порадовать человека, можно предложить. Главное - не настаивать. Если слишком увлечься отвлечением, можно накопить непрореагированные чувства, что влияет даже на физическое состояние.

«Принимать баллы» тоже не стоит, говорит психолог, лучше принимать самого себя.

- Важно понимать, что экзамен - это только алгоритм проверки знаний, а не сами знания. У каждого ребенка знаний больше, чем способен измерить бланк ЕГЭ, - убежден Максим Викторович. - Мне кажется очень нездоровым тот прессинг, который есть в школах накануне экзаменов. И педагоги, и родители говорят детям, что решается их судьба. На самом деле судьба не решается, ЕГЭ слишком мелок, чтобы испортить жизнь, если не наделять его сверхценностью. К проблемам приводит не сам экзамен, а ажиотаж вокруг него. В пунктах приема экзамена очень жесткая атмосфера. В итоге мы проверяем у 17-18-летних людей уровень стрессоустойчивости перед лицом системы, а не знания.

Есть надежда, что порядки в школе и отношение к ЕГЭ постепенно изменятся. Но кроме школы огромное влияние оказывает семья.

- Поменять порядки в семье намного быстрее и легче. Дайте больше веры в силы ребенка, помогите рационально отдыхать в процессе подготовки, поговорите о разных вариантах развития событий, - предлагает эксперт.

Психолог также напоминает, что родителям самим трудно сохранять спокойствие, поэтому они тоже нуждаются в поддержке, ведь родители нередко воспринимают неудачи ребенка как собственный провал.

Мечты, цели и путь к успеху

В прошлом университетское образование гарантировало успех в жизни, но сейчас «вышка» - лишь одна ступень на пути к нему. Мир меняется, а вместе с ним профессии сменяют друг друга на рынке труда, именно поэтому стоит выбирать не конкретную специальность, а направление, в котором хочется развиваться.

В обществе принято создавать для подрастающего поколения «университеты мечты». Многие говорят: «Вот вырастешь, поступишь в МГУ…». А если на заветное МГУ не хватило баллов? Важно говорить выпускникам о траектории движения к мечте и понимать, что дорог всегда больше, чем одна, наставляет психолог.

- Если баллов для «университета мечты» недостаточно, можно думать о том, что сейчас важно - идти за мечтой или искать другой вариант, - отмечает Максим Викторович. - Иногда мечта настолько важна, что молодой человек готов подождать, пробовать поступить еще раз и еще. Хорошо бы понимать, чего именно важно достичь - уникальной специальности, переезда в город, в котором находится университет, пребывания с друзьями, которые там уже учатся. Четко понимая, почему именно этот вариант так ценен, легче разрабатывать план действий.

Искренняя поддержка

Родители, в свою очередь, не должны говорить детям того, чего не хотели бы услышать сами. Хорошо вспомнить свою молодость и подумать без романтизации и драмы, что бы вы сказали себе тогда?

- Есть ряд вещей, которые лучше не делать никогда: осуждать, наклеивать ярлыки бездарного, неспособного, ленивого неудачника, - предупреждает Максим Чекмарёв. - Если вы очень злитесь, возьмите небольшой тайм-аут, чтобы вспомнить, что вы любите своего ребенка. Мы живем в культуре, где принято обесценивать усилия, если результат не достигнут. Это нечестно. Справедливо понимать, что само старание - ценно. Особенно там, где дело касается учебы. Экзамены приходят и уходят, а навыки, знания и опыт только накапливаются.

В то же время поддержка выпускника не должна быть «насильственной». Неплохо у него самого узнать, в чем он нуждается.

- Поступающий в университет - это уже взрослый человек, которому нельзя помочь без его желания и согласия, - напоминает Максим Викторович. - Универсальная поддержка только одна - эмоциональная, в которой мы действуем с уважением, интересуемся жизнью друг друга, напоминаем, что ценим и верим в ребенка. Здесь легко столкнуться с удивительным явлением: достаточно послушать, позадавать вопросы, как уже становится ясно, что надо делать, а иногда и проблема развеивается. Проблемы вообще часто развеиваются, когда мы понимаем, что не одиноки.

Важно помнить, что родители не могут сделать жизнь своего ребенка лучше, изменить свою жизнь может только сам человек, а близкие в это время могут быть рядом.

- «Я же тебе говорил, что надо учиться лучше!» - не работает, точно так же как: «Нам нужно было в него больше вкладывать! - добавляет психолог. - Главное, сохранить отношения с ребенком и с самим собой, потому что если они испортятся из-за экзамена - это гораздо более тяжелая потеря, чем результат экзамена. Никогда не стоит забывать, что люди - важнее, а родные - особенно.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Пятерка – всего лишь цифра»

Максим Чекмарёв, врач-психотерапевт, психолог:

- Чтобы не бояться оценок, нужно воспитываться в такой среде, где четко понимают, что количественная оценка знаний невозможна. «Пятерка» - это всего лишь цифра, так же, как и «двойка». А вот умение считать, читать, писать, думать, вести аргументированную дискуссию, пользоваться воображением - объективные факты. Я думаю, не нужно как-то специально готовить ребенка к тому, что в школе будут оценивать знания и поведение. Ценнее показать ему радость познания, поддерживать и развивать природное любопытство, дать уверенность в том, что родители его любят. Любому из нас очень трудно жить с убеждением, что ты чего-то стоишь, только если добиваешься лучшего. «Если я буду лучшим - меня будут все любить» - частое убеждение. Но оно ложное.

Многим педагогам и родителям трудно поверить, что ребенок сможет хорошо учиться без страха неудачи, но успех, основанный на страхе и послушании, очень неустойчивый успех. В каждом из нас от рождения заложена способность и потребность познавать, если она действует - возникает естественное желание учиться, но не для школы или родителей, а для себя. Многим взрослым трудно принять это желание, потому что в нем ребенок активен, он не просто выполняет поставленные задачи, а выбирает их, ставит их перед собой сам, учится не соглашаться со взрослыми. Такой ребенок разучивается работать из-под палки, но ведь это замечательно, не так ли?