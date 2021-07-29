Амурские врачи вылечили младенца с редкой врожденной патологией

Такая патология диагностируется в одном из ста тысяч случаев Фото: АОДКБ

Врачи из Амурской области вылечили малыша с врожденным вывихом коленного сустава. Эта патология считается достаточно редким пороком развития в группе врожденных деформаций опорно-двигательного аппарата новорожденного ребенка. По данным ряда авторов она составляет 1 случай на 100 000 живорожденных детей. При этом частота возникновения данной аномалии среди девочек в 3 раза превышает таковую среди мальчиков.

У девочек патология возникает чаще, чем у мальчиков Фото: АОДКБ

О случае рассказали специалисты Амурской областной детской клинической больницы. Лечение было начато в первые часы после родов. Результат – полное выздоровление.

Такая патология диагностируется в одном из ста тысяч случаев Фото: АОДКБ

Лечение выполнялось согласно протоколу лечения в НИИ Детской Ортопедии и Травматологии, г. Санкт-Петербург.