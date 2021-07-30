Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 июля 2021: традиционно больше 100 случаев коронавируса регистрируют в Приамурье

Амурчане продолжают умирать от коронавируса Фото: архив

Больше ста человек заболели коронавирусом в Амурской области. За сутки 29 июля зарегистрировано 134 случая COVID-2019. В Управлении Роспотребнадзора по Амурской области сообщается, что 99 человек (74%) переносит заболевание в виде ОРВИ, 34 (25%) – в виде пневмонии, 1 (1%) – в бессимптомной форме.

С нарастающим итогом зарегистрировано 27 439 случая, показатель заболеваемости составляет 3509,51 на 100 тысяч населения. Темп прироста за последние сутки – 0,5 %.

Всего обследовано на COVID 1 109 975 человек, в том числе за последние сутки – 2 802.

Амурчане продолжают умирать от новой коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрировано три летальных исхода, общее их количество достигло 339.

Вылечиться от болезни смогли 24 666 человек, из них 59 выписаны из больниц за последние 24 часа.