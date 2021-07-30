Что готовят повара в школьной столовой?

Татьяна Бублик получила звание лучшего повара в Благовещенске Фото: архив героини

В конце мая в Благовещенске прошел конкурс на звание лучшего повара школьной столовой. По оценкам экспертов и самих учащихся победительницей стала повар школы № 5 Татьяна Бублик. Почему кулинар решила принять участие в соревнованиях и трудно ли работать в школе, узнала «Комсомольская правда».

В профессии всю жизнь

Татьяна Бублик в профессии уже почти сорок лет, но в школу № 5 устроилась работать всего год назад. Попасть в учебное заведение было достаточно просто, признается кулинар, ведь самая большая проблема в комбинате питания - это недостаток кадров.

- Я работаю поваром с 17 лет, устроилась сразу после окончания торгово-кулинарного училища. Можно сказать, что я в профессии всю жизнь. В пятой школе на данный момент я проработала год. В учебных заведениях ощущается острая нехватка кадров, поэтому устроиться сюда на работу было несложно, - рассказывает Татьяна.

Из-за нехватки рук и обширного меню рабочий день начинается в 6 утра и длится более 12 часов. После введения бесплатного питания для школьников 1 - 4 классов работы стало еще больше. Каждый день повара школьной столовой кормят более 600 детей.

- Меню для учеников начальной школы составляют технологи комбината школьного питания, а затем оно утверждается в Роспотребнадзоре. Мы работаем только по этому меню. А самостоятельно можем предложить только дополнительные блюда для учителей или для других учеников, - отмечает повар.

Маленькие привереды

По словам Татьяны, школьники совсем не едят полезную пищу. Некоторые из детей даже не дотрагиваются до тарелки с отварной куриной грудкой и сразу сдают ее на мойку.

- Естественно, больше всего дети любят сосиски, макароны, картофельное пюре и котлетки. Также им очень нравятся булочки, батончики и другая свежая выпечка. А вот овощи на пару или рыба остаются нетронутыми или сразу отправляются на мойку, - говорит Татьяна.

Сложных блюд в школьном питании нет, признается повар. Что-то более интересное с точки зрения кулинарии, например, отбивные или запеченную рыбу, работники столовой готовят для преподавателей.

- Также для учителей и других покупателей мы готовим первые блюда, но в небольших объемах, по 10-15 литров. С этого года кроме завтрака дети будут есть обеды, тогда, может быть, будут и супы. В каждую смену у нас питаются по 300 детей, и по объему это получается около 100 литров. Но на самом деле это небольшие объемы. В советское время готовили гораздо больше: варили по 250 литров борща, 50 литров супа и 50 литров какой-нибудь молочной каши, - вспоминает кулинар.

Попросить добавку в школьной столовой не выйдет, но не из-за жадности поваров. Порции для детей настолько большие, что школьники просто не могут их полностью съесть.

- Добавку детям на бесплатном питании не дают, но она там и не нужна - объем порции достаточно большой: котлета 90 г, гарнир 150 г плюс нарезка овощей 60-70 г, компот и какой-нибудь фрукт. Некоторые не могут съесть даже это, поэтому добавки никто и не просит, - рассказывает Татьяна.

Сложных блюд в школьном питании нет Фото: администрация Благовещенска

Вкусно, красиво и эффектно

На вопрос: «Как вы решили принять участие в конкурсе?» Татьяна ответила шутливо: «Партия сказала: «Надо», комсомол ответил: «Есть!» Но, несмотря на «приказ», наша героиня подошла к соревнованиям со всей ответственностью и заняла почетное первое место.

- Блюда выбирала такие, чтобы их можно было приготовить быстро, но в то же время чтобы было вкусно, красиво и эффектно. Сложности в конкурсе, конечно, были, потому что мы работали по системе WorldSkills, с которой ранее знакомы не были. Ее суть заключается в том, чтобы на одном столе резать абсолютно все продукты - и овощи, и рыбу, а затем быстро менять доски и зачищать поверхность. У нас все гораздо проще: пошел в овощной цех, порезал овощи, и никаких досок не перепутаешь, - отмечает повар.

В конкурсе нужно было приготовить четыре блюда: салат, первое, второе и десерт. Татьяна удивляла жюри, среди прочего, салатом из пекинской капусты, сырным супом с брокколи и филе лосося в сухарях на овощной подушке (рецепт лосося см. в «Вырежи и сохрани»). Кроме того, все десять порций полагалось красиво оформить.

- Конечно, опыт работы у меня большой, но, тем не менее, мне было сложно работать на скорость. Девочки, которые вместе со мной участвовали в конкурсе, работают в комбинате школьного питания уже очень давно. Конкуренция была высокой, другие конкурсанты практически наступали на пятки. Девушка, которая заняла второе место, отстала от меня всего на 7 баллов, - продолжает Татьяна.

«Дома готовлю редко»

Для большинства людей основная работа со временем превращается в рутину, но это совсем не относится к Татьяне. Она по-прежнему очень любит готовить различные блюда и приглашает на дегустацию любимых друзей.

- Сейчас у меня все взрослые, поэтому готовить особо не приходится. Но когда мне очень хочется сделать что-то интересное, я приглашаю в гости друзей. В рабочие дни, конечно, что-то готовить дома не получается - прихожу уже поздно вечером, где-то в 7 часов. Поэтому домашней готовкой теперь занимаюсь очень редко. Все свои задумки и «хотелки» я реализую на рабочем месте, - признается лучший повар школьных столовых.

Во время летних каникул, когда школьники отдыхают, а учителя уходят в заслуженный отпуск, повара продолжают работать. Татьяна практически все лето трудится в пришкольном лагере, а многие другие коллеги ищут подработки за городом.

ЦИФРА

Ежедневно повара школьной столовой кормят больше 600 детей

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

Рецепты от лучшего повара

Филе лосося в сухарях на овощной подушке

Для приготовления одной порции понадобится:

кета - 80 г

маринад - 10 г

сухари панировочные - 10 г

лук репчатый - 20 г

перец сладкий - 40 г

фасоль стручковая - 55 г

масло растительное - 10 г

заправка для салатов - 25 г

зелень

Филе с кожей нарежьте на порционные куски, смажьте маринадом и выдержите на холоде в течение 15-20 минут. Затем займитесь панировкой. Выпекать рыбку необходимо в режиме «конвекция» при t 180-190 ºС 8-10 минут.

Стручковую фасоль, не размораживая, приготовьте на пару в течение 10 минут. Лук и морковь нарежьте крупной соломкой и пассеруйте на растительном масле до полуготовности. Добавьте подготовленную фасоль и готовьте еще 3-5 минут, влейте заправку для салатов. Перемешайте и жарьте до выпаривания жидкости.

На подогретое блюдо выложите овощи, формируя из них «подушку», сверху положите готовый кусок рыбы и украсьте зеленью.

Маринад

В горячей кипяченой воде разведите соль и сахар. Остудите до комнатной температуры и добавьте лимонный сок, паприку и куркуму, хорошо взболтайте. Такой маринад можно использовать для рыбы, курицы и мяса. Вместо паприки и куркумы можно использовать другие специи.

Заправка для салатов

Заправка для салатов состоит из смеси растительного масла, лимонного сока, разведенного водой, соли, сахара и паприки. Она отлично подойдет для различных салатов и винегретов.