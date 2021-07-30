В Приамурье спасатели два дня искали тело утонувшего мужчины

Трагедия произошла в 20 метрах от берега Фото: Амурские спасатели

В среду, 28 июля, на телефон службы 112 поступило сообщение о том, что на озере Майский Зейского района утонул мужчина 1987 года рождения. На место поиска отправились сотрудники полиции и группа спасателей Зеи Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

По словам очевидцев, трагедия произошла примерно в 20 метрах от берега.

В первый день спасатели с помощью специального приспособления – трала с крючками пытались обнаружить тело в воде. Поиски результатов не принесли.

На следующий день профессионалы для поисков под водой использовали специальные сети. Через несколько часов тело утонувшего было обнаружено.